L'Île-du-Prince-Édouard choisit son prochain gouvernement aujourd'hui

Au cours des quatre dernières semaines, les partis politiques de l’Île-du-Prince-Édouard ont tous mené une campagne polie et respectueuse. Pourtant, chacun a tenté, à sa manière, de faire bouger les choses pour attirer les votes.

Les libéraux misent sur l’économie et la santé

Le premier ministre sortant et chef du Parti libéral, Wade MacLaughlan a notamment promis de réduire de 10 % l’impôt foncier sur les premiers 200 000 $ de la valeur imposable des maisons et de verser un rabais de 300 $ par année aux locataires dont le loyer est inférieur à 1500 $ par mois.

Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Wade MacLauchlan, annonce la tenue d'élections générales le 23 avril 2019. Photo : Radio-Canada / François Pierre Dufault

Le Parti libéral a aussi promis d’augmenter le salaire minimum à 14 $ l’heure d’ici 2022.

Autre promesse des libéraux : s'ils sont réélus , ils consacreront 50 millions de dollars au recrutement et à la rétention de médecins, en particulier dans les régions rurales.

Le Parti vert se tourne vers les plus démunis, le logement et l’écologie

Le favori dans les sondages depuis près d'un an, le Parti vert, a dévoilé très rapidement sa plateforme électorale, sur laquelle il travaillait depuis déjà plusieurs mois.

D'entrée de jeu, le parti de Peter Bevan-Baker consacrerait 10 millions de dollars à la bonification des prestations d'aide sociale. Il s'engage aussi à mener un projet-pilote de revenu de base garanti et à relever le salaire minimum à 15 $ l'heure au cours d'un premier mandat.

Peter Bevan-Baker, le chef du Parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard, assure être en campagne depuis plus d'un an et demi. Photo : Radio-Canada / François Pierre Dufault

Un gouvernement vert à l'Île-du-Prince-Édouard investirait aussi 5,5 millions de dollars pour soutenir l'offre de logement abordable.

Sans surprise, un gouvernement vert à Charlottetown voudrait imposer une taxe sur le carbone, calquée sur le modèle du gouvernement fédéral. Les sommes perçues seraient remises aux contribuables, promet Peter Bevan-Baker.

Le programme vert prévoit aussi des mesures incitatives pour l'achat d'un véhicule électrique.

Agrandir l’image Cliquez ici pour voir tous nos contenus sur les élections à l'Île-du-Prince-Édouard Photo : Radio-Canada

Un pari important pour les progressistes-conservateurs

Le Parti progressiste-conservateur joue gros dans ces élections. Certains sondages prédisent qu'il pourrait se retrouver en troisième place, derrière les verts et les libéraux. Ce serait du jamais vu pour la formation qui a gouverné l'Île-du-Prince-Édouard pendant 55 ans depuis l'entrée de la province dans la Confédération en 1873.

Il a dévoilé son programme complet plus tard que les autres, mais a fait plusieurs promesses tout au long de la campagne. Notamment, le Parti progressiste-conservateur élu construirait un nouvel hôpital psychiatrique à Charlottetown, développerait un programme préscolaire pour les enfants de 4 ans, autoriserait la vente de bière dans les dépanneurs et créerait une banque de terrains dans le but de préserver les terres agricoles.

Dennis King, chef du Parti progressiste-conservateur de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / CBC / Brian McInnis

Le Nouveau Parti démocratique lutte contre les changements climatiques

Loin dans les sondages, les néo-démocrates de l’Île-du-Prince-Édouard ont proposé un nouveau pacte vert .

Le NPD propose notamment d'investir 144 millions de dollars dans la transition vers une économie verte. Le parti pense ainsi créer 9700 emplois d'ici 5 ans.

Le parti présente des candidats dans 24 des 27 circonscriptions de l'île, mais pense être en mesure d’en faire élire un ou deux, dont son chef, Joe Byrne.