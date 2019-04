Le retour du beau temps marque le début de l’opération nettoyage à Saguenay

Avec l'arrivée du soleil, les citoyens sont nombreux à se lancer dans le grand ménage du printemps et à se rendre dans les différents écocentres. La Ville de Saguenay a également commencé son opération nettoyage dans les rues des trois arrondissements.

Depuis la semaine dernière, des balais mécaniques et des camions arrosoirs parcourent les rues de Saguenay. Dès mardi, les opérations s’intensifieront.

La Ville souhaite rappeler à la population d'éviter de faire des accumulations de sable et de ne pas le mettre dans les bacs bleus ou verts. Le sable doit être déposé le long de la chaussée, loin des puisards.

Un trottoir à Saguenay Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Il est aussi possible que l'eau soit brouillée ou jaune en raison du nettoyage des bornes-fontaines. La Ville recommande de laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle redevienne claire.

Si la température le permet, les opérations devraient durer environ quatre semaines.

Écocentres achalandés

Plusieurs personnes ont profité du soleil et du lundi férié pour nettoyer leur terrain.

Dans les quatre écocentres à Saguenay, les voitures chargées de meubles, de matériaux ou d'électroménagers se succèdent.

À l’écocentre de Chicoutimi, l’achalandage est soutenu depuis vendredi. Lundi, on attendait jusqu’à 150 personnes.

« C’est du recyclage qui est nécessaire à faire et c’est le moment idéal pour rapporter les choses dont on a plus besoin », souligne l’utilisatrice Claire Fortin.

Les écocentres sont maintenant ouverts sept jours sur sept.