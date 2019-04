Des milliers de manifestants marchent pour la Terre à Québec

L'objectif de ce rassemblement qui culminera avec une chaîne humaine et une « action surprise » est d'amener Québec à prendre des actions concrètes pour contrer les changements climatiques.

« Si [François] Legault a envie d’entrer dans l’histoire, je pense que c’est avec une politique environnementale qu’il peut le faire maintenant », souligne la porte-parole du Jour de la Terre, Édith Cochrane.

Les politiciens aiment ça qu’on se souvienne d’eux, donc s’il a envie qu’on se souvienne de lui, c’est le moment d’agir maintenant. Édith Cochrane, porte-parole du Jour de la Terre

Les organisateurs estiment à 5000 le nombre de manifestants provenant des quatre coins du Québec.

« Plus on est, mieux c’est. On invite vraiment tout le monde à venir nous rejoindre dans les rues. Parce que c’est un mouvement qu’on commence. Mais on veut aller plus loin », a dit une manifestante.

Les manifestants scandent de nombreux slogans pro-environnement. Photo : Radio-Canada / Camille Simard

Minuit moins une

Victor Pelletier, de Lévis, pense qu’il est minuit moins une.

« Il faut bien sortir un jour pour faire quelque chose. Sinon, on n’aura pas d'avenir. Moi, ma petite soeur, toute la petite gang qui est ici. On n’aura pu rien. Il faut bien qu'on fasse de quoi », déplore-t-il.

Le jeune homme fait partie du comité environnement au Cégep de Lévis-Lauzon, où les jeunes sont conscientisés, explique-t-il.

« On essaie de faire la transition zéro déchet de notre cafétéria. On travaille sur une journée de la Terre là-bas aussi. On veut planter des arbres. On a un grand terrain, on veut l'utiliser. Tranquillement, pas vite, on veut changer les choses.

C'est sûr que nous, on n'a pas tellement pas de pouvoir, mais on veut que ça se rende jusqu'aux dirigeants. Il faut qu'eux autres aussi fassent de quoi. Victor Pelletier, de Lévis

Les élus ne siègent pas aujourd’hui, en raison du férié, mais les militants sont convaincus que leur message sera entendu.

Avec les informations de Camille Simard