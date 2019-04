Jour de la terre: Un abitibien manifeste à Québec

25 organisations environnementales et des groupes jeunesse ont encerclé l'Assemblée nationale. L'objectif est d'interpeller les décideurs et de leur demander de cesser de tourner en rond.

Le porteur d'espoir du Jour de la Terre amossois, Rodrigue Turgeon, était sur place.

Moi j'ai 25 ans et depuis mon enfance il y a des phénomènes qu'on peut commencer à observer de nos jours qui étaient moins fréquents dans le passé. Certainement il y a une prise de conscience qui se développe de plus en plus. Aujourd'hui c'est une journée pour lutter et se rassembler, mais c'est important de se dire que ce n’est pas juste aujourd'hui qu'on doit mettre des actions de l'avant, c'est tous les jours le jour de la terre.

Rodrigue Turgeon en a profité pour interpeller les élus de la région. Selon lui, ils doivent en faire davantage pour l'environnement.