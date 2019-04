L’armée en renfort à Sainte-Marie

Les militaires vont assister la Sûreté du Québec (SQ), qui est chargée de superviser la réintégration.

« Ils vont pouvoir nous accompagner, faire des vérifications dans les résidences, cogner aux portes », a précisé Ann Mathieu, porte-parole de la SQ.

Sainte-Marie fait partie des municipalités du Québec qui ont été les plus touchées par les inondations jusqu’ici. Environ 960 résidences ont dû être évacuées.

La maire Gaétan Vachon a invité les citoyens à se montrer patients. Ils ne pourront réintégrer leur foyer uniquement lorsque la situation aura été jugée sécuritaire et que le courant aura été rétabli.

« Il y a des endroits où ça va se faire plus rapidement, qui rouvrent aussitôt que le niveau d’eau descend. Ceux qui savent qui sont inondés et qui seront les derniers à être dégagés, laissez-la chance aux premiers de venir s’inscrire, ça ne donne rien de vous présenter. On va vous dire d’attendre », a prévenu le maire.

Les citoyens évacués devront s’inscrire à l’un des deux « points de chute » mis en place par la municipalité pour réintégrer leur résidence.

Les deux endroits désignés sont le gymnase de l’École Monseigneur-Feuiltault et le centre d’achats Les Galeries de la Chaudière.