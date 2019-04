Un cocktail météo de neige et de pluie pour le Nord de l’Ontario

Un bulletin météorologique spécial est en vigueur dans la région de Kapuskasing, de Hearst et de Smooth Rock Falls. Environnement Canada annonce jusqu'à 20 cm de neige avec risque de pluie verglaçante à partir de lundi soir.

Les précipitations envahiront la région ce soir et pourraient commencer sous forme d'un mélange de neige ou de pluie avant de se changer en neige plus tard en soirée , explique Environnement Canada, qui signale aussi un risque de pluie verglaçante en soirée et au cours de la nuit.

Selon l’agence, ces conditions sont le résultat d’une dépression provenant du Colorado.

Agrandir l’image Environnement Canada annonce un mélange de précipitations hivernales pour la région de Hearst, Kapuskasing et Smooth Roc Falls (en gris). Des alertes de pluie et de pluie verglaçante sont en vigueur dans les régions identifiées en rouge. Photo : Environnement Canada

Environnement Canada a aussi émis des avertissements de forte pluie et de pluie verglaçante pour les régions de Timmins, de Cochrane, de Chapleau, d’Elliot Lake et de Sault-Sainte-Marie.