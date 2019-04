Une exposition de Yoko Ono pour célébrer les 50 ans du bed-in à Montréal

Les 50 ans du bed-in de John Lennon et Yoko Ono à Montréal en mai 1969 seront notamment célébrés par une exposition organisée à Montréal. C'est l'artiste multimédia Yoko Ono elle-même qui a préparé cette exposition intitulée Liberté conquérante/Growing freedom, les instructions de Yoko Ono et l'art de John et Yoko.