Des corvées de nettoyage pour célébrer le Jour de la Terre

À Carleton-sur-Mer, la population est invitée au Quai des arts jusqu'à 16 h 30, pour une corvée de nettoyage ainsi que plusieurs activités, dont l'essai de véhicules électriques.

Une corvée de nettoyage a également eu lieu en début de journée sur l'Avenue du Père Nouvel à Rimouski.

À Québec, c'est plutôt un vaste rassemblement pacifique qui est prévu en après-midi.

Environ 20 000 jeunes sont attendus pour encercler l'Assemblée nationale, selon la porte-parole du Jour de la Terre, Édith Cochrane, qui sera sur place.

C'est une action symbolique qui envoie un message fort aux décideurs pour leur dire d'arrêter de tourner en rond maintenant, que c'est urgent, et de se mettre à agir et de faire des politiques convaincantes , souligne-t-elle.

C'est une belle occasion de se donner un second souffle. Souvent, on se sent tout seul, on ne sent pas qu'on est entendu, surtout quand on regarde les politiques qui ne sont vraiment pas convaincantes, mais quand on se rassemble et qu'on voit des gens motivés et impliqués, ça nous donne un second souffle pour continuer la bataille.

Édith Cochrane, porte-parole du Jour de la Terre 2019