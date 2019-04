Industrie acéricole en Gaspésie : le bilan sera meilleur qu’en 2018

La nature se fait généreuse ces jours-ci pour Christine Côté, qui a démarré l’érablière Côté Sucré en 2018.

La propriétaire de l'érablière Côté Sucré, Christine Côté Photo : Radio-Canada

Cette productrice originaire de la Montérégie et son conjoint ont investi plus de 2 millions de dollars pour développer cette industrie à Coin-du-Banc près de Percé.

Ça va bien. C'est bien commencé. Je regarde la météo et j'ai confiance qu'on va atteindre notre objectif cette année. Christine Côté copropriétaire de l'érablière Côté Sucré

Le couple dispose de 20 000 entailles. On vise quatre livres à l'entaille donc 80 000 livres en termes de production , précise-t-elle.

La tire sur la neige : un plaisir sucré du printemps Photo : Radio-Canada

Selon le président du Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Justin Plourde, le début de saison a été lent, mais depuis la mi-avril, les coulées sont généreuses. Pour ces raisons, le bilan de la saison sera comparable à une année normale.

2018 a été une année désastreuse et 2017, une année record.

Selon lui, il reste une grosse semaine au Bas-Saint-Laurent et un peu plus longtemps en Gaspésie. Pour eux, y’a pas de problème pour se rendre au début de mai , évalue-t-il. On annonce des jours de mauvais temps, ce qui va retarder l’arrivée des températures plus chaudes et prolonger la saison. Ça fait notre affaire.

Alliance avec le voisin

La tire sur la neige : une tradition très ancienne qui n'est pas près de disparaître... à moins que les changements climatiques ne viennent changer la donne. Photo : Radio-Canada

Les propriétaires de l’érablière Côté Sucré ont noué alliance avec leur voisin, Jean-François Tapp du Camp de base Coin-du-Banc.

On comble l'un et l'autre un besoin , explique ce dernier. Nous, en avril, on avait très peu d'activités de plein air à offrir. Du côté de l'érablière, ils avaient beaucoup de demandes pour des repas. Ils n'ont pas de cuisine ni de salle à manger donc le partenariat s'est fait naturellement.

En 2018, les producteurs acéricoles avaient produit en moyenne un peu plus d'une livre de sirop d'érable par entaille. À sa deuxième année d'exploitation, l'érablière Côté Sucré devrait en produire quatre fois plus.