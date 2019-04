La biographie de Prince sortira cet automne

La maison d’édition Random House a confirmé à l’Associated Press, lundi, que la biographie intitulée The Beautiful Ones combinerait le manuscrit non terminé du chanteur à de rares photos, à des souvenirs et à des paroles de chansons.

La sortie de ce livre de 288 pages avait d’abord été annoncée en 2016, quelques semaines avant la mort de Prince.

Le livre sera préfacé par Dan Piepenbring, un journaliste du New Yorker choisi par Prince comme collaborateur.

The Beautiful Ones est un témoignage très personnel sur la manière dont Prince Rogers Nelson est devenu le Prince que l’on connaît. La véritable histoire de l’enfant qui s’est inspiré du monde autour de lui pour créer un personnage, une vision artistique et une vie, avant la célébrité et les succès qui l’ont défini comme artiste , a écrit la maison d’édition.

Le livre contiendra également de nombreux souvenirs inédits, dont le manuscrit original écrit à la main de son plus grand succès, Purple Rain.

Prince est mort le 21 avril 2016 à l’âge de 57 ans d'une surdose accidentelle de fentanyl.