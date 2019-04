Le premier ministre François Legault en Outaouais lundi

Le chef du gouvernement arrivera à Gatineau à 14 h 30. Il rencontrera des représentants des autorités municipales au centre de coordination de sécurité civile de Gatineau.

Le premier ministre sera accompagné du ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et de la brigadier-général, Mme Jennie Carignan , peut-on lire dans un communiqué.

Après la rencontre, le premier ministre visitera une zone résidentielle inondée à Gatineau.

Alors qu’il a visité plusieurs municipalités, dimanche, le premier ministre caquiste a ouvert la porte à la mise en place d'incitatifs visant à convaincre les riverains de déménager, pour éviter que les contribuables paient pour des dégâts qui [se produisent] régulièrement .

Or, cette proposition ne fait pas l’unanimité. En conférence de presse, le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a émis des réserves quant à cette façon de faire.

Ce n'est pas la bonne approche, car des gens voient la valeur de leur maison baisser et quand ils sont cuits, on leur demande de partir alors qu'ils ne sont plus capables de vendre à un prix raisonnable , a-t-il expliqué.

M. Pedneaud-Jobin croit plutôt que les quartiers à risque devraient être mieux protégés ou qu’une somme importante devrait être versée pour inciter les résidents des berges à déménager.

