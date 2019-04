Les environnementalistes et le Parti vert de l'Ontario dénoncent le plan pour l'environnement du gouvernement Ford en disant qu'il n'est pas assez exhaustif pour faire une différence dans la lutte contre les changements climatiques.

« Ce gouvernement est imprudent avec notre avenir », a déclaré vendredi le chef du Parti vert de l'Ontario.

Mike Schreiner critique à peu près tout ce que le gouvernement de Doug Ford a fait dans ce dossier depuis son arrivée au pouvoir, incluant des mesures qui figurent dans le budget:

C'est l'un des gouvernements provinciaux les plus « anti-environnement » que nous ayons eu en plusieurs générations, a ajouté M. Schreiner.

Un plan « conçu en Ontario »

Pour Mike Schreiner, les mesures les plus inquiètantes se trouvent dans le « Plan environnemental conçu en Ontario » (Nouvelle fenêtre) dévoilé en novembre.

Notamment:

La Fiducie de carbone de l'Ontario, un fonds de 400 millions en 4 ans qui comprend un système d'enchères inversées pour encourager l’investissement privé dans des solutions technologiques propres.

De la surveillance « transparente et en temps réel » des déchets et des eaux pluviales dans les voies navigables provinciales.

Des normes de performance en matière d'émissions pour les grands émetteurs.

Une réduction du nombre de déchets dans les communautés de la province, notamment en créant une « journée officielle » axée sur le nettoyage des déchets.

« Nous avons proposé des solutions très pragmatiques », se défend le ministre de l'Environnement, Rod Phillips.

Il explique que l'Ontario est en voie d'atteindre les objectifs fédéraux convenus dans l'Accord de Paris de 2015, qui visent à empêcher les températures mondiales d'augmenter de plus de 2 °C.

Mike Schreiner critique les mesures du gouvernement Ford en matière d'environnement. Photo : CBC

Solutions carbone

Ses critiques sont sceptiques. L'ancien gouvernement libéral s'était fixé pour objectif de réduire ses émissions de 37% par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2030. Le gouvernement Ford promet une réduction de 30% par rapport aux niveaux de 2005.

Rod Phillips a vanté à plusieurs reprises le fait que les émissions totales de gaz à effet de serre ont diminué de 22% en Ontario, même si cela est expliqué en grande partie par la fermeture de plusieurs centrales au charbon sous les libéraux.

« C'est assez amusant pour [Phillips] de louer ce que l'Ontario a fait alors que tout ce travail a été accompli sous un gouvernement libéral », a déclaré l'ancienne première ministre Kathleen Wynne.

Rod Phillips crédite plutôt les Ontariens. « Se débarrasser du charbon représentait un programme coûteux à long terme, ce qui nous a mis dans une position très forte » a-t-il déclaré, en faisant référence aux prix élevés de l'électricité.

Rod Philipps, ministre de l'Environnement de l’Ontario. Photo : Radio-Canada

Environnement et économie

Selon Rod Phillips, la stratégie des progressistes-conservateurs est un équilibre entre « un environnement sain et une économie saine ».

Une affirmation que rejette Keith Stewart, stratège principal chez Greenpeace Canada, pour qui cet équilibre ne peut être atteint sans s'attaquer de manière réfléchie au changement climatique.

Il explique que des tempêtes plus fortes, des crues soudaines et des feux de forêt risquent de nuire à l'économie et à la santé des générations futures. Il souligne également que les mesures prises par le gouvernement ne prépareraient pas l'Ontario à faire un transition à l'économie verte.

« C'est un gouvernement qui dit vouloir être ouvert aux affaires. Nous devons protéger la planète », a déclaré M. Stewart.