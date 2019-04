Inondations : « Ce n’est pas le temps de baisser la garde »

La crue printanière a déjà inondé 2389 résidences au Québec et environ 1500 citoyens ont été évacués, indique le bilan diffusé lundi matin par Urgence Québec. Le nord de l'Ontario et le Nouveau-Brunswick ne sont pas épargnés par la montée des eaux. Les autorités sont toujours sur le qui-vive.

La situation la plus problématique se retrouve en Beauce, où près de 1000 résidences ont été inondées à Sainte-Marie, 300 à Beauceville, 200 à Vallée-Jonction et près de 200 également à Scott.

Après la pluie, la hausse des températures au cours des prochains jours va accélérer la fonte des neiges.

Et la pluie qui doit être de retour dans la nuit de mardi, dans le sud du Québec jusqu'à la région de la Capitale-Nationale, pourrait faire augmenter les niveaux des cours d'eau, mais pas de façon trop dramatique, selon Éric Houde, le porte-parole de la Sécurité civile. On prévoit une accumulation de 15 à 30 mm, selon les régions.

« L’eau qui s’en vient n’aura pas les mêmes conséquences que ce qu’on a vécu. Ça ne fera pas monter nos cours d’eau d’un pied, en tout cas pas dans les secteurs inondés », dit-il.

Cependant, pour Michel C. Doré, chercheur au Consortium Égide de l'Université du Québec à Montréal, « ce n’est pas le temps de baisser la garde ». M. Doré mentionne que des volumes importants d'eau vont être présents dans les rivières encore pour plusieurs jours.

Les militaires appelés en renfort au Québec sont déjà au boulot sur le terrain. Environ 600 membres des Forces armées canadiennes sont présents dans les zones les plus vulnérables de la province.

Sainte-Marie-de-Beauce

À Sainte-Marie, où près de 1000 maisons sont inondées, le maire, Gaétan Vachon, indique que l’eau a commencé à baisser, mais très lentement.

« On est encore à 147 mètres [au-dessus de la mer]. Ça a diminué d’un pied ou deux, mais ça ne diminue pas rapidement. Cette nuit, dans l’espace de six heures ça a diminué peut-être d’un pouce », dit-il.

Alors que les autorités croyaient que les 500 résidents évacués pourraient rentrer chez eux en début de journée, elles espèrent maintenant que cela pourrait aller à la fin de la journée ou demain matin.

L’électricité a été coupée à plusieurs endroits, ce qui empêche les pompes de fonctionner et garde l’eau dans les sous-sols.

Même s’il affirme que les habitants de Sainte-Marie sont « accoutumés » et ont « déjà vécu ça », M. Vachon souligne que l’eau est allée beaucoup plus loin cette fois-ci.

Il n’a maintenant qu’un souhait : « on espère que l’eau va se retirer le plus rapidement possible », lance-t-il.

Inondations : Entrevue avec le maire de Sainte-Marie

Par ailleurs, à Saint-Raymond de Portneuf, on surveille depuis vendredi l'embâcle sur la rivière, qui n'est toujours pas sortie de son lit.

Mais la pluie déjà tombée et la température qui monte font dire à Éric Houde, de la Sécurité civile, que les risques élevés sont derrière les citoyens. « La glace se mine, elle devient comme du sel. Ça devient moins dur que voilà une semaine, où la glace était comme bleu marin noire. Ça c’est plus dangereux pour les embâcles », mentionne-t-il.

Laval et Rigaud

Dans le nord de Montréal, le lac des Deux Montagnes et la rivière des Mille-Îles ont fait des dégâts.

À Laval, 76 résidences ont été inondées.

Du côté de Rigaud, où 25 résidences se retrouvent inondées, une cinquantaine isolées et où 203 personnes ont été évacuées, l’eau, qui a presque atteint le niveau des inondations de 2017, menace 300 autres résidences du secteur, à Rigaud, mais aussi à Pointe-Fortune, à Hudson et à Vaudreuil-Dorion.

L’Outaouais

À Gatineau, c’est une centaine de résidences qui ont été inondées. On craint pour un millier de maisons, mais on pense toutefois que la conséquence des crues printanières sera moins importantes qu’en 2017.

L’armée est tout de même sur place, à Gatineau, mais également dans le Pontiac. Celle-ci a déjà commencé à protéger l’autoroute 50, qui avait été inondée en 2017.

Le Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, le fleuve Saint-Jean, qui est sorti de son lit, continue à monter.

À Fredericton, 36 rues ont été fermées à la circulation, et on s’attend à ce que la situation empire au cours des deux prochains jours.

D’autres rivières sont sous surveillance dans la province, comme la rivière Restigouche, Middle River et la rivière Tétagouche.

Des dizaines de routes sont inondées, et les autorités préviennent les citoyens d’être prudents.