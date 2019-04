48 ménages inscrits au centre d’aide de Gatineau

Un total de 81 adultes et 17 enfants sont inscrits auprès de la Ville de Gatineau afin de recevoir de l’aide en date de lundi matin, a indiqué une porte-parole de la Ville.

Les autorités rappellent que les sinistrés qui évacuent leur résidence sont invités à se déclarer auprès d’elle, soit en se présentant au centre d'aide aux sinistrés aménagé au centre communautaire Jean-René-Monette (89, rue Jean-René-Monette) ou en téléphonant au 311, option 6.

La situation n’a pas beaucoup évolué dans les dernières heures, selon la Ville. Outre ces nouvelles inscriptions au centre d’aide, la situation était « stable » au cours de la nuit de dimanche à lundi, a indiqué la porte-parole.

Aucune nouvelle fermeture de rue n’est survenue pendant la nuit et les niveaux d’eau sont demeurés stables, a précisé le service des communications de la Ville.

Fermetures de rues :

- Rue Saint-Louis entre les rues Blais et Moreau

- Rue René entre les rues Oscar et Saint-Louis

Circulation locale seulement :

- Rue Oscar

- Rue Saint-Louis entre l'autoroute 50 et la rue Blais

- Rue Blais entre le cul-de-sac et la rue Saint-Louis

- Rue Adélard

- Rue René entre le cul-de-sac et la rue Oscar et entre les rues Saint-Louis et Saint-François-Xavier

- Rue Jacques-Cartier entre les rues de la Baie et Saint-Louis

- Rue Riviera

- Rues Saint-Patrice, Saint-Paul et Glaude entre les rues Saint-Sauveur et Riviera

- Rue de Versailles entre la rue Watt et le boulevard Hurtubise

- Rue Campeau entre la rue Notre-Dame et le boulevard Hurtubise

- Boulevard Hurtubise

- Chemin du Fer-à-Cheval entre le chemin du Quai et le cul-de-sac

Source : Ville de Gatineau