Deux Estriennes à la conquête de la Grande Muraille de Chine

Depuis près d'un an, deux femmes de Granby s'entraînent pour un défi de taille : participer au marathon de la muraille de Chine, l'un des plus exigeants de la planète avec ses 5164 marches à monter et descendre. En plus de l'effort physique colossal auquel elles doivent se préparer, elles ont aussi amassé près de 12 000 $ pour la prévention du suicide.