Les trois alpinistes disparus dans le parc de Banff retrouvés sans vie

Les trois alpinistes – l'Américain Jess Roskelley, 36 ans, et les Autrichiens Hansjörg Auer, 35 ans, et David Lama, 28 ans – avaient disparu alors qu'ils tentaient d'escalader un sommet difficile du parc national de Banff, la face est du pic Howse, près de la promenade des Glaciers. Ils auraient dû être de retour mercredi.

Les autorités avaient lancé des recherches aériennes le lendemain de leur disparition, mais elles avaient été freinées par le mauvais temps et de nouvelles avalanches. Un hélicoptère avait été envoyé dans le secteur et avait découvert des signes de plusieurs avalanches et des débris contenant des équipements d'alpinistes.

Les trois hommes étaient décrits comme « des athlètes de montagne professionnels et très expérimentés ».

L'Américain Jess Roskelley était le fils de John Roskelley, lui-même considéré comme l'un des meilleurs montagnards de sa génération.

John Roskelley avait fait l'ascension de l'Everest avec son fils Jess en 2003. Ce dernier, qui n'avait alors que 20 ans, était devenu le plus jeune alpiniste à conquérir le toit du monde.

Originaires du Tyrol, en Autriche, David Lama Hansjörg Auer étaient eux aussi considérés comme deux des meilleurs alpinistes du moment, selon les sites spécialisés.

Parcs Canada a présenté ses condoléances aux proches des victimes, dans un communiqué.

« Nous aimerions aussi reconnaître l'impact important que cet événement a eu sur les communautés très unies des grimpeurs, locales et internationales », ajoutait le communiqué.

Un spécialiste de la sécurité de Parcs Canada a estimé que l'avalanche qui a coûté la vie aux trois aventuriers était de taille 3. Selon un institut de recherches suisse, une telle avalanche est assez puissante pour « ensevelir et détruire des véhicules, endommager de gros poids lourds, détruire de petits bâtiments, et casser des arbres ».

Le Pic Howse se situe à proximité de la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alberta. Photo : Tim Banfield Photography)

Une autre victime

Parcs Canada a de plus annoncé qu'un autre homme, gravement blessé samedi dans le parc Yoho, s'est éteint lui aussi.

Il faisait partie d'un groupe de trois personnes qui ont été surprises par une avalanche au mont des Poilus, dans le champ de glace Wapta, à environ 180 kilomètres au nord-ouest de Calgary.

Les Services d’urgence de Calgary (EMS) étaient intervenus après un appel de Parcs Canada vers 13 h 30.

Les deux autres membres du trio n'ont toutefois pas été blessés.

« Le risque d'avalanche est variable et peut aller de faible à élevé » dans les parcs nationaux de Banff, Yoho et Kootenay et « les conditions peuvent changer rapidement en raison du réchauffement diurne », a noté Parcs Canada, dimanche, sur son site web.