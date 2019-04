Pourquoi l'armée n'est-elle pas en Beauce?

L'écrasante majorité des résidences inondées ces dernières heures se trouvent en Beauce, dépassant le millier dimanche après les inondations majeures de Sainte-Marie et de Scott.

Les Forces armées canadiennes, qui ont mobilisé 600 soldats au Québec, sont cependant déployées en Outaouais, à Montréal, à Laval et en Mauricie pour aider les municipalités à se préparer face à la crue des prochains jours.

Après avoir évalué les besoins partout en province samedi, y compris en Beauce où une équipe de militaires s'est déplacée à Beauceville, les autorités ont préféré prioriser ces régions.

« Panier de surprises »

Le caractère soudain des inondations de la rivière Chaudière explique en partie cette décision, explique-t-on du côté du ministère de la Sécurité publique.

« En Beauce, la différence, c'est que ce sont des inondations par embâcle qu'on a eues », indique Éric Houde, porte-parole de la sécurité civile.

Beauceville y a goûté deux fois plutôt qu'une en moins d'une semaine.

L'armée ne peut pas arrêter l'eau de monter, ne peut pas arrêter un embâcle. Éric Houde, porte-parole de la sécurité civile

« L'embâcle, c'est un panier de surprises », rappelle celui qui oeuvre en sécurité civile depuis 20 ans. Il souligne qu'à certains endroits, l'eau a monté de « plusieurs pieds » par heure au courant de la nuit de samedi à dimanche.

Le centre-ville de Beauceville inondé Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Plus à l'ouest de la province, comme à Rigaud par exemple, l'eau monte plus lentement, à raison « d'un centimètre par heure » selon les secteurs. Les inondations y sont plus facile à « voir venir », tout comme la tâche à accomplir pour limiter les dégâts.

Entraide

Une fois que l'inondation frappe, il faut voir si les villes ont assez de ressources pour venir en aide à la population, procéder aux évacuations et héberger les sinistrés. Les besoins en Beauce étant comblés, l'intervention de l'armée n'a donc pas été jugée proprioritaire.

Éric Houde souligne que les municipalités de la Beauce ont des protocoles d'entraide entre différentes communautés. Habituées aux humeurs de la Chaudière, divers systèmes sont déjà en place.

Les services incendie, les voiries et l'aide de la police a notamment permis aux Beaucerons de procéder aux évacuations ces dernières heures, sans avoir à réquisitionner les services des soldats.

L'armée, c'est vraiment une aide de dernier recours. L'armée intervient quand les provinces ne sont plus capables. Éric Houde, porte-parole de la sécurité civile

Avec les prévisions météorologiques annoncées plus tôt cette semaine, plusieurs spécialistes ont évoqué des inondations similaires, voire pires qu'en 2017 dans l'Ouest du Québec.

Selon M. Houde, le Québec a donc demandé l'aide de l'armée avant que les intervenants sur le terrain ne soient à bout de souffle, comme ce fût le cas il y a deux ans.

Vue aérienne de rues inondées à Rigaud, le 4 mai 2017. Photo : Facebook / Ville de Rigaud

L'armée était intervenue, mais seulement une fois les inondations commencées, rappelle M. Houde, et les équipes de secours étaient alors surmenées.

Le spécialiste croit que l'armée pourra cette année éviter de revivre pareille situation. Il mentionne au passage que des municipalités ont refusé l'aide, jugeant avoir suffisamment de ressources en place.

Même si les prévisions de pluie sont à la baisse, « ce ne sera pas un printemps facile », maintient M. Houde.

En 2017, 1200 militaires avaient été déployés sur le territoire québécois lors de la crue printanière. Il y en a deux fois moins pour le moment.