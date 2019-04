Une vingtaine de maisons menacées par les inondations à Ottawa

Les avertissements d'inondation sont toujours maintenus pour plusieurs secteurs de la Ville d'Ottawa, notamment dans l'est, où le niveau maximal des eaux devrait être atteint dimanche. La crue menace déjà une vingtaine de résidences.

Depuis vendredi, près de 400 bénévoles sont venus prêter main-forte aux citoyens touchés par les inondations du quartier Cumberland dans l’est d'Ottawa.

Selon la Ville, une vingtaine de maisons sont toujours menacées par la montée des eaux. Il y a plusieurs résidences à Cumberland où l’eau a atteint les fondations , indique Jim Montgomery, gestionnaire de programme du Bureau de la gestion des mesures d’urgence à la Ville. Personne n'a toutefois été évacué.

Malgré la situation, la Ville dit être beaucoup mieux préparée qu'en 2017.

Au total, 22 sites de distribution de sacs de sable ont été ouverts partout dans la capitale pour permettre aux résidents de construire des digues rapidement afin de protéger leurs maisons. La Ville a mis 280 000 sacs de sable à la disposition des citoyens, dont 140 000 ont été distribués.

Le secteur de Cumberland demeure toujours sur haute surveillance Jake Gravelle, coordonnateur des mesures d’urgence à la Ville d’Ottawa

En ce qui concerne les secteurs plus à l’ouest de la Ville, le débit et le niveau des rivières devraient atteindre leur sommet autour du 29 avril, en raison de la fonte des neiges plus au nord, du côté du Québec, qui alimentera les cours d’eau.

Nous sommes peut-être près du niveau du mois d’avril 2017, mais très loin des chiffres du mois de mai 2017 , confie Luc Gagné, directeur du Service des parcs, des forêts et des eaux pluviales à la Ville d'Ottawa.

Le ciel dégagé prévu pour les prochains jours devrait donner un certain répit aux citoyens, ajoute M. Gagné.

Des résidents retiennent leur souffle

Bien que le niveau de la rivière des Outaouais monte moins rapidement que prévu, les résidents de Cumberland retiennent leur souffle .

La plupart se sentent mieux outillés et mieux préparés qu'en 2017 pour faire face à la crue printanière.

Le travail d’équipe est primordial pour protéger toutes les maisons , confie Daniel Larrivée, sinistré de 2017. C’est grâce au travail acharné des bénévoles, dit-il que le pire a été évité.

Avec les informations de Florence Ngué-No, Judy Trinh et Jérémie Bergeron