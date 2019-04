Un mois de festivités pour les personnes handicapées

Arts de la scène, poésie, peinture, dessins… le festival Un talent pas si différent met en valeur les œuvres d'une centaine d'artistes.

Une occasion pour les personnes handicapées d'exposer devant public leur fibre artistique.

Les oeuvres des artistes du festival Un talent pas si différent étaient exposés à la bibliothèque de Jonquière et d'Alma. Photo : Valerie Jessica Laporte

Le nombre de participants a doublé par rapport à la première année de l'évènement. Plus de 100 personnes ont pris part à des spectacles et environ 80 artistes exposent dans les bibliothèques d'Alma et de Jonquière.

Manon Blackburn, la directrice de l'association, est fière de voir le festival se diversifier et gagner en popularité.

Cette année, on a eu la participation de quelques écoles donc nous pensons que ça va nous permettre de recevoir plus de personnes qui vont être intéressées. C'est très diversifié dans la programmation, on s'aperçoit surtout que nous avons de beaux talents dans la région.

Manon Blackburn souligne aussi que le festival offre une visibilité aux artistes émergents.

Valérie-Jessica Laporte, une jeune asperger, avait exposé ses photos lors de la première édition, ça a été pour elle un véritable tremplin, car maintenant elle est au Centre national d'exposition à Jonquière , ajoute Mme Blackburn.

Le festival Un talent pas si différent prendra fin avec un spectacle de fermeture le 1er mai prochain à Jonquière.

D'après le reportage de Flavie Villeneuve