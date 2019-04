Les Mooseheads égalent la série contre les Voltigeurs

Arnaud Durandeau a joué les trouble-fête quelques instants après que les arbitres eurent refusé un but aux Voltigeurs et a mis un terme au débat en enfilant l'aiguille à 5:45 de la deuxième période de prolongation pour donner la victoire aux Mooseheads d'Halifax, 5-4 à Drummondville.

Les deux équipes s'envoleront pour Halifax avec une égalité de 1-1 dans leur série de troisième tour de la LHJMQ.

Après s'être buté à Anthony Morrone lors de la première période de surtemps, Maxim Trépanier a patienté avant de remettre le disque à Durandeau, qui s'est faufilé derrière Marc-Olivier Duquette pour inscrire le but gagnant.

Les buts refusés semblent être devenus coutume pour les Voltigeurs, qui avaient également inscrit deux buts qui ont finalement été refusés en prolongation lors du dernier match de leur précédente série, face au Phoenix de Sherbrooke.

Cette fois-ci, Félix Lauzon croyait avoir donné la victoire aux siens, mais son but a été refusé après que l'arbitre eut effectué un appel à retardement avant que les Voltigeurs reprennent possession du disque. Sur la séquence fautive, Dawson Mercer avait touché la rondelle plus haut que la hauteur permise.

Tour du chapeau de Rafaël Lavoie

Samuel Asselin a profité d'une supériorité numérique pour remettre les deux équipes à la case départ en nivelant la marque 4-4, avec 1:19 à écouler en fin de rencontre.

Rafaël Lavoie a réussi un tour du chapeau pour les Mooseheads, enfilant notamment deux buts sans riposte en avantage numérique dans un intervalle de 1:07 en deuxième période. Avec sa 16e réussite des séries, Lavoie a égalé le record d'équipe pour le plus de buts inscrits lors du tournoi printanier détenu par Stefan Fournier.

Alexis Gravel a pour sa part réalisé 38 arrêts du côté des Mooseheads, qui ont profité de trois des quatre occasions en supériorité numérique pour s'inscrire au pointage.

Un peu plus tôt en troisième, Pavel Koltigyn avait redonné les devants 4-3 aux Voltigeurs en complétant une descente à deux contre un, à 11:25.

Mercer touché la cible en plus de se faire complice de deux autres buts du côté des Voltigeurs. Cédric Desruisseaux et Maxime Comtois ont également sonné la charge pour les locaux. Après avoir inscrit un but et deux mentions d'aide la veille, Lauzon a amassé deux aides.

De l'autre côté de la patinoire, Morrone a repoussé 50 tirs, dont 14 lors de la première période de prolongation pour limiter les dégâts.

Les deux équipes croiseront de nouveau le fer mardi soir.

Avec moins de trois minutes à faire à la première période, Mercer a décroché un tir dans le haut du filet après que Lauzon ait remporté la mise en jeu en territoire des Mooseheads pour donner les devants aux Voltigeurs.

Anglehart a par la suite profité de la chute d'un adversaire pour remettre le disque à Desruisseaux, laissé seul dans l'enclave, pour doubler l'avance des locaux.

Lavoie a toutefois profité de deux pénalités à quelques secondes d'intervalle au deuxième tiers pour d'abord réduire l'écart 2-1, alors que les Voltigeurs étaient à court de deux hommes. L'espoir de 18 ans a par la suite profité du lourd achalandage devant Morrone pour remettre les compteurs à zéro avec un puissant tir, à 5 contre 4.

Moins de cinq minutes plus tard, Comtois a redonné les devants aux Voltigeurs en décochant un tir précis du côté rapproché.

Lavoie a complété son tour du chapeau lorsque Justin Barron l'a repéré devant le filet des Voltigeurs, créant l'égalité avec 56 secondes à écouler avant le second entracte.

Les deux équipes se sont échangé des buts au troisième engagement, forçant la tenue d'une période de prolongation.

Morrone s'est illustré lors de la première période de surtemps en volant Trépanier du bout de la jambière, après que Durandeau eut raté la cible.