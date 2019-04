La crue pourrait perdurer « quelques semaines », prédit Hydro-Québec

« Au nord, il y a encore beaucoup de neige. Le couvert de neige est pratiquement intact », explique Hugo Sansoucy, chef de la production et de la planification chez Hydro-Québec.

Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, détaille-t-il, les relevés d’Hydro-Québec évoquent une « situation hivernale » qui perdure, avec un niveau de neige à « 150, 180 % des normales ».

Cette fonte des neiges, attendue, pourrait ainsi participer à augmenter le niveau des cours d’eau.

Une crue, c’est tout à fait naturel. C’est un phénomène de réchauffement des températures qui fait fondre la neige. Ça fait en sorte que le niveau d’eau augmente. Hugo Sansoucy, chef de la production et de la planification chez Hydro-Québec

Pour limiter les effets de cette crue, la société d’État dit compter sur cinq réservoirs d’importance, répartis sur la rivière des Outaouais (3) et la rivière Saint-Maurice (2). Les réservoirs Dozois, Baskatong, Cabonga et Gouin sont notamment visés.

Depuis janvier, assure Hugo Sansoucy, ces derniers ont été abaissés ou même vidés pour qu’ils soient capables de stocker l’eau en cas de crue.

« On retient l’eau le plus possible, ça permet de temporiser, mais toute l’eau ne peut pas être contrôlée, prévient-il, précisant qu’« on va atteindre des pointes de débit et de niveau au cours des prochains jours ».

Hydro-Québec souligne également qu’à peine 40 % de l’eau peut être régulée par ses ouvrages. Par ailleurs, les centrales au fil de l’eau, comme celle de Carillon à proximité de Rigaud, ne peuvent retenir l’eau, rappelle cet expert, qui se montre cependant confiant.

Le barrage Carillon, ici en mai 2017, ne peut stocker l'eau. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

« C’est moins pire que ce que l’on a vécu en mai 2017. Ça devrait se stabiliser et l’eau devrait descendre dans les prochains jours. Ensuite, ça va dépendre des précipitations et de la hausse des températures », relève-t-il.

Une meilleure évaluation

Au cours des prochaines années, Hydro-Québec assure qu’elle sera capable de mieux mesurer « l’évolution du couvert de neige en temps réel ».

Actuellement, la société hydroélectrique dispose d’une vingtaine de capteurs GMON, qui permettent de mesurer la quantité d’eau renfermée dans la neige.

D’ici deux ans, 71 capteurs seront déployés dans la province pour avoir « une meilleure évaluation du stock de neige », décrit Hugo Sansoucy.