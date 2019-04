L'eau continuera de monter le long de la rivière des Outaouais dimanche

Les précipitations moins importantes que prévu et les températures plus fraîches font en sorte que le ruissellement vers la rivière des Outaouais est plus faible que ce à quoi les autorités s'attendaient, selon la CPRRO.

La Commission a indiqué, dans sa plus récente mise à jour, que les niveaux devraient continuer à augmenter lentement dimanche, pour atteindre des niveaux un peu plus élevés que ceux observés en avril 2017, et ce, en fin de journée aujourd’hui de la région de la capitale jusque dans la région de Montréal.

Alors que 60 millimètres de précipitations en 36 h étaient attendus dans les derniers jours, la région a finalement reçu de 35 à 45 millimètres de pluie, selon les secteurs.

À titre indicatif, le niveau observé à la Marina de Hull, dimanche matin, était de 44,03 mètres et devrait atteindre son maximum prévu de 44,10 mètres plus tard dimanche. En 2017, le niveau le plus élevé enregistré à cette station hydrométrique était 45,20 mètres.

Par ailleurs, l’eau a dépassé le niveau d'inondation mineure au lac des Chats, au lac Deschênes — Britannia et dans toutes les zones vulnérables du tronçon inférieur entre Gatineau (quai de Hull) et la région de Montréal , a souligné la Commission.

Entre le lac Coulonge et le lac Deschênes, les niveaux d’eau vont augmenter progressivement pour atteindre les niveaux observés en avril 2017 ce vendredi. Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais