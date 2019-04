Trois personnes sauvées grâce aux dons d’organes sur la Côte-Nord l’an passé

En cette semaine nationale du don d'organes et de tissus, l'organisme de Sept-Îles Greffe-toi à nous mise sur la communication pour encourager la population à signer sa carte de donneur et peut être ainsi sauver d'autres vies. En 2018, huit personnes étaient en attente d'une greffe sur la Côte-Nord et trois d'entre elles ont reçu une transplantation.