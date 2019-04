Le manque de civisme de certains propriétaires de chiens dénoncé à la pointe Saint-Gilles

Le printemps ramène les oiseaux, le gazon, mais aussi de mauvaises surprises. Avec la fonte des neiges, les excréments de chiens laissés à l'abandon pendant l'hiver refont surface et gâtent les promenades de plusieurs.

Le boisé de la pointe Saint-Gilles demeure un endroit incontournable pour les amateurs de plein air de Baie-Comeau. Mais avec l'arrivée du printemps, la négligence des propriétaires de chiens refait surface.

Aussi désagréable soit-il, ce problème est dur à régler.

À un moment donné, on avait mis des poubelles, mais les poubelles, on se les a fait briser. Puis, on a arrêté de mettre des sacs aussi parce que les sacs, les gens mettaient leurs crottes de chien dedans, puis ils accrochaient ça après les branches , raconte Bernard Jobin, le trésorier des amis du boisé de la pointe Saint-Gilles.

Bernard Jobin, trésorier des amis du boisé de la pointe St-Gilles Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

On demande aux gens un peu de civisme. Bernard Jobin, trésorier des amis du boisé de la pointe Saint-Gilles

Les dizaines de kilomètres de sentiers aménagés compliquent le problème à Baie-Comeau. Il est en effet difficile que des patrouilleurs surveillent activement une aussi grande distance.

Les patrouilleurs ne peuvent surveiller toute la superficie du boisé de la pointe Saint-Gilles Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

La seule solution demeure celle de sensibiliser les propriétaires de chiens à des comportements responsables.

C'est la responsabilité de chacun de s'équiper en conséquence quand ils partent marcher , dit Mathieu Pineault, porte-parole de la Ville de Baie-Comeau.

Bernard Jobin rappelle que ce n'est qu'une minorité de personnes qui négligent de ramasser les besoins de leurs chiens, mais qui font payer une grande majorité de randonneurs.

