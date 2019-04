Inondations : situation critique à Sainte-Marie

Pour le maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon, c'est du jamais vu et la météo n'est pas encourageante.

« Le niveau de l’eau a augmenté toute la nuit […] Aujourd’hui, il annonce un pic de 18 degrés cet après-midi. La neige va continuer à fondre. C’est sûr que ça va faire gonfler le niveau de la rivière. Malheureusement, la nuit prochaine, on annonce de la pluie, alors on demande aux citoyens de rester aux aguets », indique-t-il.

On avait eu de grosses inondations en 1987 et 1991. Présentement, on a dépassé le niveau le plus haut.

Les autorités municipales et la Sûreté du Québec demandent aux résidents de ne pas se déplacer en voiture ou en bateau dans les secteurs inondés.

« Ça fait des dégâts pour les citoyens. C’est dangereux pour les sous-sols. On demande aux gens d’éviter de se promener dans l’eau », souligne le maire.

La situation est critique dans plusieurs autres municipalités de la Beauce. Saint-Joseph, Vallée-Jonction et Scott sont en seuil d'inondation majeure, selon le système de surveillance de la rivière Chaudière.

Plus de détails viendront