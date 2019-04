Niveau d’alerte élevé sur le bassin du fleuve Saint-Jean

L'Organisation des mesures d'urgence, les Forces canadiennes et les autorités locales du Nouveau-Brunswick sont sur le qui-vive, impuissantes, en attendant la montée des eaux. Les préparations sont en place pour lundi, lorsque le fleuve Saint-Jean atteindra un niveau similaire à l'an dernier.

Les barricades sont installées pour retenir les rivières dans leur ascension. Plusieurs routes sont fermées aux quatre coins de la province. Les crues les plus importantes sont prévues pour le lundi de Pâques.

À Fredericton, le niveau de la rivière a dépassé le seuil de sept mètres. Un long segment de la rue Pointe-Sainte-Anne dans le centre-ville est fermé à la circulation. Le pont de la rue Westmorland est néanmoins ouvert aux automobilistes.

Les routes barrées, comme la rue Pointe-Sainte-Anne à Fredericton, se multiplient aux quatre coins de la province. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

En tout, plus d’une dizaine de rues sont fermées à Fredericton en raison des inondations. Les trois stationnements derrière l’hôtel de ville, la bibliothèque et la Légion sont tous fermés. Le niveau du fleuve devrait atteindre plus de huit mètres lundi.

Les inondations ont également commencé à Jemseg. Des alertes sont en vigueur à Sheffield et Maugerville, à l’est de Fredericton. À Maugerville, le pont Burton est fermé en raison de la crue printanière.

L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick a prévenu les inondés de 2018 aux abords du fleuve Saint-Jean : des inondations similaires sont à prévoir dès lundi.



Le gouvernement demande aux riverains de signaler les embâcles qui se forment sur les cours d’eau. Dans le nord-ouest de la province, l’embâcle qui s’était formé en amont du fleuve Saint-Jean à la hauteur d’Edmundston a fait craindre le pire vendredi. L’embâcle a finalement cédé dans la nuit de vendredi à samedi.

La Croix-Rouge a d’ailleurs invité les riverains à étudier d’avance leurs options pour se loger s’ils devaient quitter rapidement leur résidence. Les citoyens dans ces zones devraient avoir à leur portée une trousse d’urgence de 72 heures dans l’optique de crues plus importantes que prévu.