39 sinistrés accueillis au centre d'aide de Gatineau

D'ailleurs, les autorités municipales invitent toutes les personnes qui souhaitent quitter leur domicile à s'enregistrer au centre d'aide ou au 311, a fait savoir le directeur des communications de la Ville de Gatineau.

Les autorités ont enregistré une hausse du niveau de l’eau des rivières de 6 à 10 cm le long de la rivière des Outaouais et de la rivière Gatineau. On devrait atteindre la cote d’inondation de 20 ans dans certains secteurs, particulièrement Masson et Pointe-Gatineau , a mentionné Jean Boileau.

Par ailleurs, nombre de rues de Gatineau sont désormais limitées à la circulation locale seulement. C’est le cas notamment des rues Hurtubise et Saint-Louis entre les rues Moreau et Blais.

La Ville martèle d’ailleurs que les curieux ne doivent pas se rendre sur place. On rappelle aux gens d’éviter d’aller dans le secteur afin d’éviter de gêner le travail des policiers et des sinistrés , a dit M. Boileau dimanche, après que le maire Maxime Pedneaud-Jobin eut fait la même demande lors d’un point de presse, samedi.

Intervention des Forces armées

Les tenants et aboutissants de l’intervention des membres des Forces armées canadiennes sur le territoire de Gatineau et, plus largement, en Outaouais, vont se préciser dimanche, a soutenu M. Boileau.