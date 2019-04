Carnage au Sri Lanka : des explosions dans des églises font plus de 156 morts

Au moins 156 personnes ont été tuées dimanche dans une série d'attentats commis dans des hôtels et des églises du Sri Lanka, où était célébrée la messe de Pâques.

Trois déflagrations sont survenues dans les églises Saint-Anthony, de Colombo, Saint-Sébastien, de Negombo, une ville située au nord de la capitale, et de Zion, située dans la ville de Batticaloa, sur la côte orientale du Sri Lanka.

En plus des attentats rapportés dans trois églises, trois hôtels de Colombo ont été la cible de déflagration. Il s’agit du Shangri-La Colombo, du Kingsbury Hotel et du Cinnamon Grand Colombo. On ignore pour le moment s'il y a des victimes dans ces établissements.

De plus, une septième explosion vient d'être rapportée par les autorités, cette fois dans la ville de Dehiwela, située par de la capitale Colombo.

Le bilan pourrait s'aggraver encore, car on dénombre des dizaines de blessés dans cette vague d'attaques d'une violence rare, selon des sources hospitalières.

Selon une source policière, au moins 64 personnes ont péri à Colombo, où trois hôtels haut de gamme et une église ont été frappés. À Negombo, au nord de la capitale, 67 personnes ont trouvé la mort dans une église et 25 autres ont été tuées dans une autre église à Batticaloa, dans l'est de l'île.

Ces attentats n’ont pas été revendiqués pour le moment. Trente-cinq étrangers sont au nombre des victimes, ont indiqué les autorités.

Une source qui s’est confiée sous le couvert de l’anonymat a affirmé que deux des explosions avaient été commises par des kamikazes.

Les catholiques sri-lankais, à l'instar de ceux du reste du monde, se rendaient dimanche à l'église pour la messe de Pâques, l'un des temps forts de l'année religieuse chrétienne. Toutes les célébrations de Pâques ont été annulées dans le pays, a annoncé l'archevêché.

Des attentats dénoncés dans le monde

L'Église catholique en Terre sainte a dénoncé les attentats survenus au Sri Lanka.

Dans un communiqué publié à Jérusalem, l'Église affirme prier pour l'âme des victimes et pour un rétablissement rapide des blessés. « Nous demandons à Dieu d'inspirer les terroristes pour qu'ils repentissent des meurtres et des actes de terreur. »

« Nous exprimons également notre solidarité avec tous les Sri-lankais, de toutes les religions et de toutes les ethnies », a-t-elle ajouté.

La première ministre britannique Theresa May a dénoncé comme des « actes de violence (...) réellement effroyables » la série d'explosions meurtrière qui a frappé des églises et des hôtels du Sri Lanka.

« Nous devons nous unir pour faire en sorte que personne ne doive jamais avoir à pratiquer sa foi dans la peur », a ajouté la dirigeante sur Twitter, adressant ses « plus sincères condoléances » à « toutes les personnes affectées ».

Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan a dénoncé les attentats de Pâques comme un assaut à l'égard de l'ensemble de l'humanité. Il a offert ses condoléances aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple srilankais.

Le premier ministre Ranil Wickremesinghe a qualifié ces attentats d'« attaques lâches ».

Le président srilankais Maithripala Sirisena s'est dit choqué par les explosions. De son côté, le ministre des Finances Mangala Samaraweera a déclaré sur Twitter que les attaques avaient tué « de nombreux innocents » et semblaient « une tentative coordonnée pour provoquer des meurtres, le chaos et l'anarchie ».

Le chef de la police nationale, Pujuth Jayasundara, avait alerté ses services il y a 10jours en indiquant qu'un mouvement islamiste appelé NTJ (National Thowheeth Jama'ath) projetait « des attentats suicides contre des églises importantes et la Haute commission indienne ».

Le NTJ s'était fait connaître l'an passé en lien avec des actes de vandalisme commis contre des statues bouddhistes.

Des gens se rassemblent à l’extérieur de l’église Saint Anthony, à l’intérieur de laquelle une explosion est survenue le 21 avril 2019, à Colombo au Sri Lanka. Une messe de Pâques était célébrée. Photo : Associated Press / Eranga Jayawardena

Les catholiques ciblés?

Le Sri Lanka, qui compte 21 millions d’habitants, recense 1,2 million de catholiques. Même s’ils sont peu nombreux – 70 % des habitants sont bouddhistes –, les catholiques sont perçus comme une force unificatrice, car on en trouve autant chez les Tamouls que chez la majorité cinghalaise.

Certains chrétiens sont cependant mal vus parce qu'ils soutiennent des enquêtes extérieures sur les crimes de l'armée sri-lankaise contre les Tamouls pendant la guerre civile qui s'est achevée en 2009.

Selon les Nations unies, le conflit de 1972 à 2009 a fait de 80 000 à 100 000 morts.

Dans son rapport de 2018 sur les droits de l'homme au Sri Lanka, le département d'État américain notait que certaines organisations chrétiennes et églises avaient fait état de pressions pour qu'elles cessent toute activité, les autorités ayant parlé à leur égard de « réunions non autorisées ».