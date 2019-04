Inondations : l'armée canadienne arrive en renfort à Gatineau

Ils sont arrivés au Régiment de Hull, situé au 188, boulevard Alexandre-Taché, peu après 21 h.

Les troupes sont parties de la base de Valcartier samedi et se sont arrêtées en chemin à la base de Longue-Pointe, à Montréal, avant de mettre le cap sur Gatineau.

Elles seront déployées un peu partout en Outaouais dès dimanche matin, a indiqué le lieutenant-colonel Victor Bertrand, en entrevue avec Radio-Canada samedi soir.

Les FAC sont arrivées au manège militaire Salaberry avec 10 chars blindés et une vingtaine d'autres véhicules.

Les militaires seront appelés à épauler les autorités locales et combler les manques à gagner pour subvenir aux besoins de la population.

On peut remplir des poches de sable, on peut aller vérifier que les itinéraires sont praticables. On peut venir en soutien à la population dans des endroits un peu plus isolés, où il faudrait essayer de sortir les gens d'une mauvaise situation à cause de l'eau qui a monté , a énuméré le lieutenant-colonel Bertrand.

Ce dernier a tenu à exprimer à quel point les militaires souhaitent avoir un impact positif au cours de leur opération.

Les troupes sont extrêmement contentes de pouvoir aider la population. Il y a en a qui ont de la famille et des amis ici. Lieutenant-colonel Victor Bertrand

Je me sens bien parce que je sais que je m'en viens aider des gens dans le besoin , a ajouté le soldat Dominic Morrissette-Soucy. On va aider comme on peut et on va essayer d'apporter du soutien à la communauté.

Au total, 600 militaires seront déployés au Québec pour aider avec les inondations.

Avec les informations de Yasmine Mehdi