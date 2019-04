Les Voltigeurs gagnent le premier match contre les Mooseheads

Félix Lauzon a touché la cible en fin de rencontre en plus de préparer les deux autres buts des siens et les Voltigeurs de Drummondville se sont forgé une avance de 1-0 dans leur série de troisième tour de la LHJMQ en défaisant les Mooseheads d'Halifax 3-1, vendredi à Drummondville.

Pierre-Olivier Joseph a d'abord brisé l'impasse en enfilant l'aiguille à 14:59 de la deuxième période et Lauzon a complété la marque en déculottant Alexis Gravel après avoir récupéré la rondelle en territoire neutre, alors qu'il restait que trois secondes au tableau indicateur.

Pavel Koltygin a également fait bouger les cordages du côté des Voltigeurs, qui ont bombardé le gardien adverse en dirigeant 18 tirs au filet lors de la deuxième période de jeu. Anthony Morrone a pour sa part bloqué 23 rondelles.

Keith Getson a répliqué en avantage numérique pour les Mooseheads, qui ont profité d'une des deux occasions offertes en supériorité numérique.

De l'autre côté de la patinoire, Gravel en a eu plein le bras, repoussant 38 des 41 tirs dirigés vers lui.

Les deux équipes croiseront de nouveau le fer samedi soir, à Drummondville, à l'occasion du deuxième match de la série.

Koltygin a profité d'un superbe jeu orchestré par ses pairs pour ouvrir la marque à mi-chemin au premier engagement. Dawson Mercer a d'abord dérobé le disque à Jocktan Chainey, qui tentait une sortie de territoire. Félix Lauzon a par la suite repris possession de la rondelle et a patienté avant de remettre à Koltigyn qui s'est amené devant le but et a déjoué Gravel grâce à un pivot devant le filet.

Les Mooseheads sont toutefois revenus à la charge moins de trois minutes avant que les deux équipes retraitent aux vestiaires pour le premier entracte. Alors que les visiteurs profitaient de l'avantage d'un homme, Chainey a attendu quelques instants avant de décocher un tir de la pointe, qui a été redirigé par Getson qui servait d'écran devant Morrone.

Joseph a brisé l'égalité au deuxième tiers, déjouant Gravel d'un puissant tir des poignets dans la partie supérieure du filet. Lauzon avait une fois de plus réussi à soutirer la rondelle à l'adversaire pour créer un revirement qui s'est avéré payant.