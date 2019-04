L'équipe de la boulangerie Citron Confit de Rimouski a noté une augmentation significative des visites et des commandes en ligne sur son site Internet après son passage à l'émission Dans l'oeil du dragon cette semaine. L'entreprise artisanale, qui propose des produits sans gluten et sans allergène, a conclu à l'émission une entente avec non pas un, mais deux dragons.