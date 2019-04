Adele et son mari se séparent

« Adele et son partenaire se sont séparés », déclarent dans ce communiqué Benny Tarantini et Carl Fysh. « Ils s'engagent à élever leur fils [Angelo, 6 ans] ensemble avec amour » et demandent le respect de leur vie privée, ajoutent-ils, sans plus de précision quant à la cause de cette rupture.

La chanteuse qui a remporté 15 prix Grammy avait confirmé en mars 2017 qu'elle s'était mariée, lors d'un concert en Australie, mettant fin à des années de spéculation sur son union avec Simon Konecki, un ancien financier qui a fondé l'organisation caritative drop4drop pour promouvoir l'accès à l'eau potable dans le monde entier.