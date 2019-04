Inondations : état d'urgence à Weedon

La sécurité civile s'attend à des inondations pires que l'an dernier.

En tout, 250 résidences permanentes doivent être évacuées. Les pompiers sont sur place pour demander aux citoyens de quitter les lieux.

On invite fortement les gens à évacuer. On leur rappelle que c'est très important. [On leur demande ] de nous signifier leur départ ou s'ils restent chez eux, pour que l'on puisse suivre d'heure en heure l'état de situation des gens , explique le maire Richard Tanguay.

La montée des eaux des rivières Saint-François et au Saumon ainsi que celle du lac Louise va probablement aussi rendre inacessibles au moins huit routes.

Pour la rivière au Saumon, la pointe de la crue est attendue vers minuit samedi.

La nuit va être longue. On va atteindre un niveau d'écoulement d'eau énorme cette nuit. Richard Tanguay, maire de Weedon

Pour le lac Louise et la rivière Saint-François, le maximum devrait être atteint ce soir ou demain matin.