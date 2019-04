Inondations : le niveau d’alerte grimpe en Beauce

Selon la Sécurité publique, une partie de la municipalité de Saint-Georges est en seuil d’une inondation majeure. Tôt ce matin, plusieurs résidences du quartier Parc Veilleux ont été évacuées par mesure préventive, indique le maire de Saint-Georges, Claude Morin.

« Dame nature est plus forte que nous pour l’instant. On espère que ça va arrêter de monter parce que ça monte toujours. […] C’est sûr qu’on s’attend au pire parce qu’il pleut de façon importante. Depuis 6h, ça a monté de six pouces », souligne-t-il.

À Sainte-Marie, la municipalité a décrété l'état d'urgence ce matin en raison de la crue rapide de la Chaudière. Les autorités municipales craignent que le centre-ville soit inondé plus tard en après-midi.

« On a un secteur vraiment isolé présentement. 198 résidences au centre-ville sont déjà affectées et si la pluie continue de tomber, on pense que 300 à 400 résidences vont être évacuées d’ici l’heure du souper », indique le maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon.

Les municipalités de Beauceville, Saint-Joseph, Vallée-Jonction, et Scott sont quant à elles touchées par une inondation mineure ou moyenne, selon les secteurs.

Une rue inondée à Saint-Joseph, en Beauce Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

La situation pourrait empirer, prévient Éric Drolet, porte-parole pour la Sécurité civile dans Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale.

« Les niveaux d’eau sont très haut. On s’attend à des pointes de midi à 16 h. Ça pourrait même être devancé », affirme-t-il.

Plus de détails viendront