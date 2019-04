Des milliers de personnes attendues à une manifestation procannabis à Ottawa

L'événement a attiré beaucoup de monde dans les dernières années, mais les organisateurs croient que plus de gens pourraient souhaiter se déplacer cette année, maintenant que la substance est légale.

Shawn Mac, le directeur du programme de 4/20 à Ottawa, croit que la foule sera deux fois plus dense qu'en 2018.

Bien que l'heure soit à la célébration pour les consommateurs, les organisateurs soulignent qu'ils en profiteront pour faire valoir également leurs revendications, afin de mettre pleinement en oeuvre la légalisation.

Des inquiétudes demeurent sur la décision du gouvernement de taxer le cannabis à des fins médicinales et sur un projet de loi visant à accélérer le pardon des personnes précédemment reconnues coupables de possession simple de marijuana. D'ailleurs, le gouvernement fédéral n'a pas encore légalisé le cannabis comestible et a encore six mois pour élaborer les règles sur le sujet.

Shawn Mac estime que la légalisation est un « cafouillis » et accuse le gouvernement d'utiliser des informations trompeuses pour justifier une réglementation excessive, qui a aidé les grandes entreprises sur le marché.

La consommation de cannabis à des fins récréatives a été légalisée il y a six mois, comme l'avait promis Justin Trudeau en 2015.

Kelly Coulter, une consultante sur le cannabis établie en Colombie-Britannique, pense que le Canada a contribué à faire évoluer les mentalités et les politiques à l'échelle mondiale, étant le premier pays du G7 à légaliser le cannabis. Elle se rendra à Ottawa samedi pour faire la fête.

Un enjeu aux élections?

Mme Coulter estime que plusieurs personnes ont voté pour le Parti libéral en 2015, seulement sur la base de cette promesse. Avec les élections qui arrivent en octobre, elle ignore où iront ces votes, mais elle ne croit pas qu'il s'agira de la question de l'urne.

David Coletto, directeur général d'Abacus Data, est d'accord. Selon une enquête de sa maison de sondage effectuée à l'automne dernier, plus des deux tiers des Canadiens étaient à l'aise avec l'idée de légaliser le cannabis. Bien que les partisans conservateurs soient moins chauds à l'idée, le soutien pour cette politique dépassait les 50 %.

« Il n'y a pas de division ici », a-t-il analysé.

Le chef conservateur Andrew Scheer a déclaré qu'il ne reculerait pas complètement sur la légalisation. Il s'est toutefois engagé à observer la mise en oeuvre de la légalisation et à changer la loi s'il le faut. Cela pourrait inclure, par exemple, de ne pas permettre aux gens de cultiver du cannabis à la maison. La loi actuelle permet aux individus de cultiver jusqu'à quatre plants, en utilisant des graines achetées d'un producteur autorisé.

Les néo-démocrates envisagent de faire campagne sur un autre sujet : la promesse de supprimer toutes les condamnations antérieures pour possession simple de cannabis.

Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a présenté un projet de loi en mars visant à accélérer le pardon des condamnations antérieures, supprimant à la fois le délai de cinq ans et les frais de demande. Le changement ne supprimera pas les casiers judiciaires.

Allan Rewak, ancien directeur principal du Conseil du cannabis du Canada, croit que peu de choses ont changé depuis la légalisation, si ce n'est que du lieu où les gens achètent leurs produits.

« Cette industrie consiste à faire passer un consommateur existant d'un marché illicite à un marché légal, a-t-il expliqué. Nous n'avons pas vraiment constaté de préjudice social ni d'augmentation des accidents de voiture et aucun dispensaire n'a été cambriolé. »