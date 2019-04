Joël Teasdale marque deux buts et les Huskies défont l'Océanic 5-1

Joël Teasdale a marqué deux buts et les Huskies de Rouyn-Noranda ont amorcé les demi-finales de la LHJMQ du bon pied en battant l'Océanic de Rimouski 5-1, vendredi soir.

Après avoir peiné contre les Cataractes de Shawinigan au premier tour, les Huskies ont balayé les Tigres de Victoriaville. La troupe de l'Abitibi a signé une septième victoire de suite lors du tournoi printanier et elle a pris les devants 1-0 dans cette série.

L'Océanic n'avait encaissé qu'un revers en neuf matchs éliminatoires et il pourra rebondir dès samedi, alors que le deuxième duel de la série sera de nouveau présenté à l'aréna Iamgold.

Félix Bibeau et Jakub Lauko ont tous les deux amassé un but et une assistance alors que Jacob Neveu a ajouté une réussite pour les Huskies, qui ont terminé la saison au premier rang du classement général de la LHJMQ. Justin Bergeron s'est fait complice de trois buts des siens.

Jimmy Huntington, grâce à une belle poussée individuelle à mi-chemin au dernier tiers, a été l'auteur du seul but de l'Océanic.

Samuel Harvey a connu un bon match devant le filet des Huskies, ne cédant qu'une fois en 31 lancers. Son vis-à-vis chez la troupe de Rimouski, Colten Ellis, a été chassé après avoir alloué trois buts en 19 tirs. En relève, Tristan Bérubé a bloqué 22 rondelles.

Les Huskies l'ont emporté 5-1 en demi-finales de la LHJMQ face à l'Océanic. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

L'équipe locale n'a pas mis de temps avant de montrer ses intentions. Rafaël Harvey-Pinard a empêché une sortie de zone et quatre joueurs se sont battus pour la rondelle le long de la bande. Harvey-Pinard a finalement pu la pousser vers Teasdale, qui a esquivé le défenseur Christopher Inniss avant de déjouer Ellis du revers.

À peine deux minutes plus tard, lors d'un avantage numérique, Bibeau a eu tout le temps voulu pour s'approcher au haut du cercle droit et il a décoché un puissant lancer frappé qui n'a laissé aucune chance à Ellis. Le défenseur de l'Océanic Anthony D'Amours a voilé la vue de son gardien et Harvey-Pinard était également près du demi-cercle.

Dès la cinquième minute du deuxième engagement, Lauko a mis un terme à la soirée de travail d'Ellis lorsqu'il l'a surpris grâce à un tir d'un angle restreint. Bérubé a flanché avant la fin de la période, quand Neveu a sauté sur un retour de lancer de Lauko pour trouver le fond du filet.