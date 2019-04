Inondations : 600 militaires déployés au Québec

Des précipitations parfois fortes au cours des dernières heures, et des citoyens qui se préparent au pire. Les inondations menacent plusieurs régions de l'Est ontarien, du Québec et du Nouveau-Brunswick. Quelque 600 militaires ont été déployés dans les plus zones les plus vulnérables du Québec.

Lors d'un point de presse, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a confirmé que les militaires seront envoyés surtout à Gatineau, à Saint-André-Avelin, à Pontiac, à Bécancour, à Trois-Rivières et à Laval. Ils feront la distribution de sacs de sables et aideront à la construction de digues. Les militaires veilleront aussi à la sécurité des citoyens.

Plus tôt dans la journée, Mme Guilbault a rappelé son mot d'ordre. « En matière de sécurité, les gens doivent faire preuve d’extrême prudence, d’extrême vigilance. On sait ce qui s’en vient dans les prochaines heures, alors ne prenez aucun risque inutile. Suivez les conseils de vos autorités locales », a-t-elle déclaré depuis Saint-Raymond, dans Portneuf.

Deux hommes placent des sacs de sable près de la fondation d’une maison située à Rigaud, le 19 avril 2019. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

La ministre en a profité pour offrir ses condoléances à la famille d'une dame morte à Pontiac, tôt samedi matin, après qu'un ponceau de route eut été emporté par les eaux.

Mme Guilbault a par ailleurs indiqué que des officiers de liaison régionale de l'armée canadienne étaient actuellement déployés dans cinq directions régionales de sécurité civile et de sécurité incendie, « soit celle de l’Outaouais, qui pourrait être la première région à être touchée, celle de Montréal-Laval-Lanaudière-Laurentides, celle de Montérégie-Estrie, celle de Mauricie-Centre-du-Québec et celle de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches ».

En entrevue au réseau RDI, l'officier de liaison sénior pour les Forces armées canadiennes Philippe-André Genest a précisé que cinq équipes de militaires ont mené samedi une phase de repérage pour déterminer les besoins des citoyens et des municipalités.

« On est prêt »

La brigadier général Jennie Carignan des Forces armées canadiennes Photo : Radio-Canada

Le brigadier général Jennie Carignan précise que 200 militaires seront répartis entre Gatineau et Trois-Rivières. Dès dimanche un total de 600 troupes seront déployés entre Trois-Rivières, Laval et Gatineau.

Jennie Carignan a tenu à rappeler que ses soldats « sont extrêmement bien entrainés et formés pour faire ce genre de missions ».

« Ça va être une combinaison de toutes les tâches qu’on nous a assignées […] assistance aux personnes dans le besoin, la protection d’infrastructures, le remplissage de sacs de sable et l’évacuation de personnes qui ont besoin d’être évacuées. »

Jennie Carignan n’écarte pas le recours à des renforts supplémentaires. « J’ai encore des soldats qui sont prêts à être envoyés de Montréal et Valcartier en cas de besoin », a ajouté la brigadier général Jennie Carignan des Forces armées canadiennes.

Plusieurs cours d'eau toujours sous surveillance

Le niveau de l'eau monte rapidement à Yamachiche. Photo : France Bellemare

L’eau continue de monter, « même si dans l’ouest, la pluie a cessé », avait indiqué plus tôt samedi matin Éric Houde, porte-parole de la sécurité civile. Toutefois, les précipitations ont été moins intenses que prévues à plusieurs endroits, ce qui donne un peu de répit aux municipalités. Par contre, les autorités avertissent que les risques d'inondations persistent.

On est dans la période de crue la plus importante, et dans les prochains jours, vous allez voir la progression qui va se placer au niveau de la montée des eaux. Éric Houde, porte-parole de la sécurité civile

La Croix-Rouge est également sur un pied d’alerte au Québec. « Hébergement, alimentation, vêtements : tout est possible, explique Carl Boisvert, porte-parole de l’organisme. On est mobilisés, on est sur le terrain, nos bénévoles sont prêts, et on travaille en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique et les municipalités. »

Des effectifs de la Sûreté du Québec (SQ) ont été mobilisés à des endroits stratégiques pour faire face à la crue des eaux, particulièrement dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Montérégie.

Des postes de commandement de la SQ ont été installés à Beauceville et à Rigaud, selon ce qu'a indiqué samedi matin la sergente Marie-Michèle Moore, de la SQ.

Des policiers de la SQ font notamment du porte-à-porte dans les secteurs les plus touchés afin de s'assurer que les résidents sont en sécurité.

Le maire de Gatineau a demandé aux curieux de se tenir loin des endroits inondés. « On a été obligés d’augmenter la surveillance policière. Restez chez vous, regardez ça à la télévision, mais arrêtez d’aller voir », a-t-il plaidé avec les citoyens.

Risque élevé d'inondations : les régions de l'Outaouais jusqu'à la Capitale-Nationale, y compris les municipalités riveraines de l'archipel d'Hochelaga, de la Montérégie, du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches. Risque modéré d'inondations : les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Kim Vermette fait le point sur la situation

Grand Montréal

Les baies de Rigaud sont inondées. Les niveaux ont atteint le degré de dangerosité autant pour les résidents que leurs immeubles. Le canot devient le moyen de transport pour les riverains. Photo : Radio-Canada / Marie-Josée P. Comeau

Dans la métropole, les autorités surveillent de près les secteurs résidentiels de l'ouest de l'île et de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, qui ont été sérieusement inondés il y a deux ans. Depuis jeudi, le mode « urgence » est activé, notamment par l'ajout d’effectifs sur le terrain.

Les autorités lavalloises surveillent de près le pont temporaire entre l’ile Jesus et l’ile Bigras.

À Laval, six sites de chargement de sable ont été mis en place. Un centre de services aux personnes sinistrées, situé au centre de service Accès, est ouvert 24 h par jour depuis 7 h samedi matin. Un autre centre a été ouvert à l'île Bigras. La Croix-Rouge sera aussi présente de jour pour les besoins d'hébergement à l'hôtel.

Les villes de Rigaud et de Pointe-Fortune, qui ont demandé jeudi aux citoyens habitant aux abords de la rivière des Outaouais d’évacuer leur maison dans les 24 heures, ont indiqué vendredi que la situation actuelle laissait présager dès samedi une hausse « très rapide » du niveau de la rivière, et que d’ici lundi, « des niveaux d'eau aussi élevés que ceux observés au plus fort de la crue de 2017 pourraient être atteints ».

À Rigaud, une centaine de maisons sont isolées et sept rues sont inondées et impraticables.

Selon la Ville de Vaudreuil-Dorion, le niveau d’eau du Lac des Deux-Montagnes était à 23,81 mètres en fin d'après-midi. Le niveau pourrait atteindre jusqu'à 24,20 m lundi ou mardi. En 2017, le niveau du lac était monté à 24,66 mètres.

Outaouais et l’Est ontarien

C’est la course contre la montre pour protéger les maisons dans le secteur de Crystal Bay à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Florence Ngué-No

Trois municipalités de l'Outaouais ont déclaré l'état d'urgence vendredi en raison de la crue printanière, soit Pontiac, Val-des-Monts et Saint-André-Avellin. Cette décision est liée à la hausse du niveau des eaux et aux fortes précipitations reçues dans les dernières heures.

La Ville de Gatineau a annoncé vendredi qu'un plus grand nombre de maisons qu'en 2017 pourraient être inondées. Les zones que la municipalité juge à risque d'être inondées ont été agrandies.

La distribution de sacs de sable se fait depuis 10 h, samedi matin, à plusieurs endroits de la ville. La Ville de Gatineau a ouvert samedi après-midi un centre d'aide aux sinistrés.

Dans ce contexte, les élus de l’Outaouais accueilleront à bras ouverts les membres des Forces armées canadiennes.

« J’aime bien mieux qu’ils soient déjà ici pour s’arrimer avec nous, avoir une chaîne de commandement clairement définie », a expliqué Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau.

L’inquiétude commence également à gagner les résidents de Clarence-Rockland, dans l’Est ontarien, qui craignent des inondations pires que celles survenues en 2017.

Un chenal d’écoulement a été créé pour diminuer les risques d'inondation à Saint-Raymond. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Québec

Du côté de la région de la Capitale-Nationale, l’attention des autorités se déplace vers les centaines de riverains de la rivière Sainte-Anne, à Saint-Raymond. Les fortes pluies des dernières heures pourraient faire sortir la rivière de son lit, a averti la municipalité.

« Avec la pluie qui est attendue aujourd’hui, le risque est élevé. On est sur un pied d’alerte. Le message qu’on transmet à nos citoyens, c’est : "soyez prêts, préparez vos résidences en conséquence" », a indiqué le directeur général de la Ville de Saint-Raymond, François Dumont.

« On a brisé le couvert de glace, on a créé un chenal d’écoulement. Ça fonctionne bien pour le moment », a expliqué M. Dumont.

La montée des eaux a forcé la fermeture de la 173 dans le centre-ville de Beauceville. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

En Beauce, la rivière Chaudière est sous haute surveillance dans plusieurs municipalités. La pluie tombée la nuit dernière a fait gonfler le niveau de l'eau. Les autorités se préparent au pire.

Mauricie et Centre-du-Québec

Même si elles jugeaient que le niveau du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Pierre n’était pas catastrophique vendredi, les autorités de la Mauricie et du Centre-du-Québec se préparaient au pire.

Selon le porte-parole de la Sécurité civile en Mauricie et au Centre-du-Québec Bernard Létourneau, seuls le secteur de la route de la Langue de Terre à Maskinongé ainsi que celui des avenues Montesson et de l’Anse à Bécancour avaient subi des débordements vendredi en fin d’après-midi.

La Ville de Sherbrooke surveille le niveau de la rivière Saint-François. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Samedi matin, la municipalité de Saint-Lucien, près de Drummondville, fait face à une situation d’urgence.

Une partie de la rue Dechantal est sous les eaux, ainsi qu’un pont du Domaine Talbot, qui menace de s'affaisser, a indiqué à RDI la mairesse de Saint-Lucien, Diane Bourgeois.

La municipalité recommande à la vingtaine de résidents de la rue et des environs de rester dans leur domicile et de ne pas s'aventurer sur le ponceau menacé, même avec un véhicule tout-terrain. Si l’eau continue de monter et que le ponceau cède, les résidents pourraient être évacués par hélicoptère.

À Saint-Boniface, près de Shawinigan, un glissement de terrain survenu samedi matin a complètement couvert la chaussée avoisinante, provoquant la fermeture de la route 153 dans les deux directions.

Estrie

Le garage municipal de Sherbrooke a été inondé. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Le maire de Weedon, Richard Tanguay, a décrété l'état d'urgence samedi en raison des inondations. En tout, 250 résidences permanentes doivent être évacuées.

Le niveau de la rivière Saint-François a atteint 15 pieds vendredi, selon l'échelle installée à côté du pont Aylmer. Pour la Ville de Sherbrooke, c’était le signal d'entrée en mode préalerte.

Selon l'Organisation municipale de la sécurité civile de Sherbrooke, la pointe est attendue dans la nuit de samedi à dimanche. Le niveau de la rivière doit atteindre 21 pieds pour qu'il y ait un début d'inondation.

Ailleurs dans la province, la rivière a débordé à Matapédia

Le point sur les inondations à Nicolet, Rigaud, Sherbrooke et à Beauceville

Nouveau-Brunswick

Les eaux montent au Nouveau-Brunswick, particulièrement celles du fleuve Saint-Jean. La crue dans certaines zones dépasse les prévisions.

Ainsi, les autorités prédisent maintenant que le fleuve sortira de son lit samedi à Fredericton, soit un jour plus tôt que prévu.