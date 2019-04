Un candidat du Parti vert de l’Î.-P.-É. meurt tragiquement à quelques jours des élections

Josh Underhay, un candidat du Parti vert dans Charlottetown, et son enfant de cinq ans sont morts dans un « accident tragique » vendredi, selon un communiqué diffusé par la formation politique, et ce, à quelques jours des élections provinciales. Le Parti vert, le Parti libéral et le Parti progressiste-conservateur ont suspendu leurs activités prévues samedi.