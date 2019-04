Plusieurs entraves à la circulation en ce week-end pascal

Autoroute Ville-Marie, échangeur Turcot, ponts Jacques-Cartier et Champlain. Les entraves à la circulation ne manqueront pas en ce week-end pascal. Tour d'horizon.

L’autoroute Ville-Marie (A-720/R-136) est fermée en direction ouest de la sortie 5 (autoroute Bonaventure et pont Champlain) à l’échangeur Turcot jusqu’à lundi 5 h.

Le MTQ recommande d’emprunter l’autoroute 10 est jusqu’à la sortie 4 en direction de l’A-15 nord et d’emprunter ensuite la bretelle pour l’A-20 ouest vers Lachine.

Toujours dans l’échangeur Turcot, une voie sur deux sera retranchée dans la bretelle menant de l’A-20 est à l’autoroute Ville-Marie (R-136/A720), de samedi 6 h à dimanche 8 h.

Autre entrave, cette fois sur l’autoroute 15 sud entre l’échangeur Turcot et l’entrée de l’avenue Atwater. Il y aura fermeture d’une voie sur deux de samedi 6 h à lundi 23 h. Et une fermeture complète de lundi 23 h à mardi 5 h. De plus, la sortie 61 sera fermée jusqu’à mardi 5 h.

Le MTQ recommande aux automobilistes d’emprunter l’autoroute Bonaventure pour éviter cette entrave. Aux automobilistes qui veulent prendre la sortie 61, on conseille de prendre la sortie 60 et de revenir sur l’avenue Atwater en passant par le boulevard Gaétan-Laberge, la rue Hickson et le boulevard LaSalle.

Un peu plus à l’est, sur le pont Jacques-Cartier, une seule voie sera ouverte dans chaque direction jusqu’à lundi, 23 h 59. La rampe d’accès au Parc Jean-Drapeau à partir du pont Jacques-Cartier en direction de la Rive-Sud est rouverte à la circulation. Elle était fermée depuis le 17 mars pour une réfection majeure.

Deux voies sur trois seront fermées sur le pont Champlain, dans les deux directions, de lundi 23 h à mardi 5 h.

D’autres endroits à surveiller à Montréal

Deux des trois voies de l’autoroute 13 en direction sud, dans le tunnel Dorval, seront fermées de lundi 22 h à mardi 5 h.

L’autoroute 40 en direction est sera fermée de la sortie 58 (Henri-Bourassa) à l’entrée suivante de lundi 23 h à mardi 5 h.

Le même scénario est prévu sur la 40 en direction ouest, mais cette fois entre la sortie 62 (Côte-Vertu) et l’entrée suivante.

L’autoroute Métropolitaine sera fermée dans les deux directions, de l’avenue Sainte-Croix à la rue Saint-Denis, de lundi 23 h à mardi 5 h.

Le tunnel Viger, de l’autoroute 720, sera fermé de lundi 21 h à mardi 5 h, de la sortie 6 (Berri) à la rue Panet.

Les entraves sont à nouveau nombreuses, cette fin de semaine, sur les routes de la région de Montréal. Photo : iStock

En Montérégie

L’autoroute 30 en direction est fermée sur le pont Madeleine-Parent de samedi 20 h à dimanche 4 h. Si nécessaire, elle sera également fermée de dimanche 20 h à lundi 4 h.

Le détour suggéré, après le poste de péage (pont Serge-Marcil), va comme suit : A-30 est, sortie 13 pour A-530 ouest, sortie 9 en direction du boulevard Pie-XII nord, boulevard Hébert (R-132), continuer jusqu'au tunnel de Melocheville et R-236. Pour les camions, passez par le boulevard Pie-XII sud jusqu'au pont à Saint-Louis-de-Gonzague et R-236.

Il y aura également des travaux dans le tunnel de Melocheville, à Beauharnois. La circulation se fera en alternance avec des signaleurs routiers de 5 h à 20 h, samedi.

Toujours en Montérégie, l’autoroute 10 sera fermée en direction ouest entre la sortie 11 (A-30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy) et l’entrée du boulevard Taschereau, de dimanche 22 h à lundi 5 h.