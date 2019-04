Heures d’ouverture des bars de Hull : le projet pilote de la Ville dénoncé

On a vécu les années 90, où il y avait eu beaucoup de grabuge et avec beaucoup d’efforts, on avait obtenu un changement pour être capable de fermer les bars de la ville de Hull, une heure plus tôt. [...] À cette époque, ça avait réglé tous les problèmes de bagarre, de violence et de dérangements que les résidents avaient subis , a avancé Louis Majeau en entrevue vendredi.

Depuis plus de 20 ans, les bars du secteur de Hull ferment leurs portes à 2 h, en harmonie avec les heures des bars d’Ottawa.

Un rapport présenté aux élus municipaux recommande toutefois l’implantation d’un projet pilote qui permettra aux établissements servant de l’alcool de rester ouverts jusqu’à 3 h, comme c’est le cas déjà partout au Québec, et ce pour une période d'essai de 9 mois.

S’il est entériné par le conseil municipal, le projet pilote entrera en vigueur dès le 17 mai prochain et s’étendra jusqu’au 17 février 2020.

Ce projet pilote réinstallerait l’écart d’heures de fermeture entre les deux rives, a dénoncé le président du conseil du syndicat des copropriétaires de la Tourelle centre-ville.

On considère que ce sera un incitatif pour les gens, le fait qu’il y ait l’écart qui n’existait plus depuis 1997. Louis Majeau, président du conseil du syndicat des copropriétaires de la Tourelle centre-ville

De plus, quatre des cinq ponts provinciaux permettent l’accès au Vieux-Hull, précise M. Majeau, facilitant ainsi l'accès à la clientèle ontarienne.

Consultation jugée inadéquate

Au total, 3220 personnes se sont exprimées en ligne sur la prolongation des heures d’ouverture des établissements licenciés, entre le 12 décembre 2018 et le 31 janvier 2019. Parmi elles, 61 % se sont dites « favorables » ou « très favorables » à la proposition.

Le sondage lui-même, les résultats indiquent que ce n’est pas un sondage scientifique , a relaté M. Majeau. On se serait attendus d’être consultés d’une façon adéquate, nous, les résidents du secteur de Hull.

Avec les informations d'Angie Bonenfant