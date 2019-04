Anémie falciforme : Héma-Québec incite la communauté noire à donner du sang

Mathias et son frère Matteo, âgés de 7 et 9 ans, sont atteints de l'anémie falciforme (aussi appelée drépanocytose), une maladie héréditaire du sang qui peut causer de fortes douleurs chez ceux qui en souffrent. Matteo a été diagnostiqué à la naissance, son grand frère, lorsqu'il avait 15 mois.

Il avait tout le temps mal, on ne comprenait pas pourquoi et il pleurait beaucoup comme bébé.

C’est en allant voir un pédiatre que Mme Darilus a appris que son deuxième enfant était atteint de cette maladie incurable.

Aujourd'hui, les deux frères doivent aller à l'hôpital toutes les cinq semaines pour suivre un traitement, un échange transfusionnel.

Dans le cas de Mathias, on lui enlève 80 tubes de sang pour lui remettre en trente minutes le sang qu'on reçoit ici, lors des transfusions, et puis après ça il pète le feu. Ça fait diminuer le taux de mauvaise hémoglobine qu'ils ont.

Les transfusions qu'ils reçoivent permettent d'atténuer les effets de la maladie.

Il est préférable pour les malades de recevoir du sang de personnes qui ont un bagage génétique semblable, car cela réduit les risques de réactions aux transfusions.

C'est sûr que ça va être plus bénéfique de trouver la compatibilité, elle se fait mieux si on prend du sang des communautés noires […] C'est pour ça qu'on a besoin de cette génétique-là. On peut en trouver aussi chez les Caucasiens, mais en plus petits doses.

Nardege Ceneston, infirmière, Héma-Québec