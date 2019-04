Fête du 4/20 : attention à la puissance du cannabis, mets en garde une médecin

« Je n’ai pas encore rencontré un patient dont le fournisseur [de cannabis] lui en a souligné les effets secondaires négatifs », dit la Dre Launette Rieb, spécialiste des accoutumances.

La marijuana contient du THC, un composé psychoactif qui est responsable de la manière dont le cerveau et le corps réagissent à cette drogue, explique Santé Canada. Or, en Colombie-Britannique, la teneur en THC peut atteindre jusqu’à 90 % pour certains produits, notamment le « shatter » qui est un produit hautement concentré. Il est de 30 % pour le matériel végétal.

« C’est toujours une bonne idée d’avoir une petite conversation avec votre médecin », dit la Dre Rieb, car de la marijuana trop puissante peut provoquer des épisodes psychotiques, de l’anxiété, de la paranoïa et des palpitations.

Elle recommande aux gens de vapoter et non de fumer leur cannabis. Il faut aussi ne pas trop en consommer et s’assurer d’un dosage adéquat.

Au Canada, la marijuana à usage récréatif est légale partout au pays depuis le 17 octobre 2018. Le cannabis thérapeutique est légal depuis 2001.