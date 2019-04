Obésité : quand les préjugés freinent l'accès aux soins de santé

Obésité Canada souhaite une telle approche pour donner aux patients un meilleur accès aux soins de santé et couvrir leurs frais de traitement au même titre que le diabète ou l’hypertension, par exemple.

Le programme de traitement de l'obésité Weight Wise accueille jusqu'à 60 patients du Yukon par année à Whitehorse ainsi que dans certaines collectivités. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Cependant, aucun gouvernement n’a encore pris de position ferme, malgré la publication de lignes directrices de traitement en 2006 et les déclarations d’obésité comme maladie chronique par l'Association médicale canadienne et par les associations semblables de la Saskatchewan et du Yukon.

Selon le directeur scientifique d’Obésité Canada, Arya Sharma, les patients souffrant d’obésité sont traités comme des « patients de seconde classe ».

L’un des plus gros problèmes est que les professionnels de la santé n’ont généralement pas la formation nécessaire pour gérer l’obésité en grande partie parce qu’on le voit encore comme un problème de mode de vie qui peut être traité en mangeant moins et en bougeant plus. [Mais] de dire à un patient de manger moins revient à dire à un patient déprimé de s’égayer. Arya Sharma, directeur scientifique, Obésité Canada

Des préjugés qui persistent

Joanne Stewart de Whitehorse affirme avoir souvent entendu de ses médecins qu'il suffisait de faire plus d’exercice et de couper ses portions, mais sans voir de progrès : « C’était des soirées de grosse faim et des exercices qui n'arrêtaient jamais non plus. »

Madeleine Girard, de la même ville, a aussi souffert du regard des autres, ce qui l’a retardé dans son progrès. « Ma toxicomanie, c’est la nourriture, dit-elle. J’ai essayé toutes sortes de choses au fil de ma vie et puis il n'y a rien qui a fonctionné en permanence. »

Madeleine Girard a réussi à perdre le tiers de son poids en un an grâce au programme Weight Wise qui traite les différentes causes de l'obésité. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Tu vis avec beaucoup de honte, tu le sais que t'es gros, tu le sais que t'as un problème. Je pourrais faire une analogie peut-être avec quelqu'un qui est alcoolique, ces personnes-là souffrent énormément, l'alcoolisme c'est une maladie, l'obésité c'est une maladie. Madeleine Girard

Toutes deux participent au programme Weight Wise du Yukon. Le programme propose à 20 patients par groupe, jusqu'à trois groupes par année, un accompagnement personnalisé de six mois par des professionnels de la santé : diététicienne, infirmière, médecin, psychologue et kinésiologue. Une approche multidisciplinaire qui traite l’obésité comme une maladie avec un suivi à long terme.

Le programme Weight Wise offre un suivi individualisé pour chaque patient auprès de différents professionnels de la santé. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

C’est vraiment d’essayer de comprendre pourquoi je suis comme je suis parce que je ne lâche pas, je ne suis pas paresseuse, j’ai une bonne alimentation […] Avec ce programme-ci, j’aime beaucoup la partie psychologique, je trouve que ça fait déjà une grosse différence parce que ça nous aide à avoir une belle image de nous même. Joanne Stewart

Madeleine Girard a perdu le tiers de ses 200 kilos depuis janvier 2018 en apprenant, dit-elle, à gérer ses émotions. Si l’obésité compte une centaine de causes possibles, la psychologue du programme, Angela Newfeld, affirme qu'un grand nombre de gens utilise la nourriture pour compenser des traumatismes vécus à l'enfance.

Mais s'il est possible d'éliminer la consommation d'alcool ou de drogues, la nourriture demeure un besoin vital et les patients doivent apprendre à consommer la nourriture différemment et lutter contre les fringales calorifiques.

« Il y a certains aliments que je ne peux plus manger et ça, il faut faire un deuil. Mais ce n’est pas grand-chose quand je pense que je vais pouvoir vivre un autre 30 ou 35 ans. » - Madeleine Girard Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson



Le cercle vicieux de l’isolement

L’obsession de la nourriture, une variante qui affecte certains patients souffrant d’obésité, occupait les pensées de Mme Girard à tout moment de la journée : « C’était tellement obsessif que ça en devenait intrusif. »

Tu vis énormément de culpabilité, de honte, de tristesse. Il y en a qui deviennent déprimés. Ça m’est arrivé aussi d’avoir des périodes de dépression et l'on se sent beaucoup retirés de la population du monde parce qu'on devient de plus en plus isolés. On n’est plus capable de faire grand-chose [en raison de son poids]. On s’isole de nos amis. Madeleine Girard

Joanne Stewart aussi est devenue au fil des ans de plus en plus confinée à la maison, évitant sa réflexion dans les miroirs.

Joanne Stewart rêve de pouvoir aller faire du vélo ou du ski avec ses enfants. « Ça fait 20 ans que je n’ai pas fait de ski de fond. » Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Je me sens jugée parce que quand on voit des gens qui ne sont pas minces, disons, le monde peut-être vont dire: "Fais plus d'exercices ou arrête d’être paresseuse", mais c’est pas le cas, c’est juste une image que le monde a et c’est pourquoi je restais à maison, mais c’est fini. Je veux plus rester à la maison Joanne Stewart

Manque de recherches

Le Yukon détient l’un des taux d’obésité les plus élevés au Canada, soit 34,4 %. Le taux de personnes obèses est de 26,3 % dans le reste du pays, selon Statistiques Canada. Il s’agit par ailleurs d’une augmentation marquée par rapport à 2014 lorsque le territoire affichait un taux d'obésité de 22 %.

Aucune recherche ne s’est encore penchée sur les causes d’une telle prévalence et le plus récent Rapport sur la santé du Yukon affirme que les données à venir permettront d’établir une tendance.

Entre-temps, la liste d’attente pour participer au programme de traitement spécialisé et multidisciplinaire Weight Wise continue de s’allonger, affichant présentement quatre ans et demi.

La médecin spécialisée en obésité, Isabelle Gagnon, a parrainé avec succès la motion de l'Association médicale du Yukon en novembre 2018 pour désigner l'obésité maladie chronique. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

La médecin Isabelle Gagnon est responsable du programme Weight Wise dont le taux de succès dépasse les 80 % depuis sa mise en place en 2010. Le programme coûte annuellement 725 000 $, selon le ministère de la Santé et des Affaires sociales.

C’est préoccupant comme société. Les coûts reliés [au traitement de l’obésité] sont énormes, c’est donc un problème économique et problème social. Isabelle Gagnon, médecin du programme Weight Wise

Les spécialistes sont toutefois d’avis qu’en tenant compte des coûts associés aux autres problèmes de santé engendrés par l’obésité, telle que l’arthrose, le diabète, l’apnée du sommeil ou l’hypertension, un manque de traitement et de prévention coûte encore plus cher au système de santé.

Deux rêves motivent Madeleine Girard à poursuivre son programme de perte de poids : un voyage en kayak sur le fleuve St-Laurent et un voyage en Égypte. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Joanne Stewart espère que la médecine et le traitement de l'obésité s'amélioreront avec le temps.