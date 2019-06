Des projets de l'Inde, de la Chine et du Zimbabwe profitent du G7 de Charlevoix

Le gouvernement canadien a répété à plusieurs reprises qu'il souhaitait redonner à la communauté locale qui a accueilli le Sommet du G7 en 2018, à savoir Charlevoix.

Cette volonté était inscrite dans l'appel d'offres diffusé cet hiver pour l'achat de crédits de carbone visant à compenser 8635 tonnes de GES générés par les activités du G7 au Canada.

« Affaires mondiales Canada et la Gendarmerie royale du Canada favoriseront les crédits carbone provenant de projets situés dans un rayon de 1000 kilomètres du Manoir Richelieu », pouvait-on lire dans le document.

Mais l'appel de projets initial a été modifié en cours de route pour en éliminer le critère de distance. Le fédéral a réalisé qu'il devait se soumettre aux accords commerciaux internationaux, ouvrant la porte aux projets étrangers.

Le contrat de 78 000 $ a finalement été octroyé à Offsetters Clean Technology Inc., une firme canadienne basée à Vancouver. Les projets utilisés pour la compensation sont encore plus loin de Charlevoix.

Le Canada souhaitait prioriser les projets de compensation situés dans un rayon de 500 et 1000 kilomètres du Manoir Richelieu, dans Charlevoix. Photo : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Dawn Hancock, gestionnaire chez Offsetters, a confirmé à Radio-Canada que les crédits provenaient de projets menés en Asie, en Afrique et au nord de la Colombie-Britannique.

Les projets utilisés AAC Blocks project by Mohit Industries Limited (Inde)

Kariba REDD+ Project (Zimbabwe)

North and Central Great Bear Forest Carbon Project (Canada)

The Breathing Space Improved Cooking Stoves Programme (Inde)

National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant (Chine) Source : Offsetters

Le plus près de La Malbaie est celui de l'ouest canadien, même s'il se trouve à plus de 5000 kilomètres du lieu du sommet.

Des oursons et leur mère dans la forêt pluviale de Great Bear. Photo : Andrew S. Wright

Vers une nouvelle méthode d'acquisition?

Les crédits achetés ne sont pas de mauvais crédits. Ils répondent tout de même aux plus hauts critères du marché du carbone, dont la norme Gold Standard.

Reste que le Canada, dans ce cas-ci, a raté son objectif de prioriser les initiatives locales.

Questionné sur cette situation, Services publics et Approvisionnement Canada n'écarte pas l'idée de développer une nouvelle procédure dans le futur, spécifique aux crédits de carbone.

« Présentement, le gouvernement du Canada ne dispose pas d'instruments d'approvisionnement facilitant l'achat de crédits de carbone pour divers ministères et organismes fédéraux », explique-t-on dans un réponse envoyée par courriel.

D'autres initiatives

Grâce à un contrat obtenu lors du sommet , l'auberge de jeunesse de la La Malbaie s'est payée un système de chauffage à la biomasse.

« Ça nous a donné un bon montant [le G7]. Montant qui a été immédiatement réinvesti la journée-même dans notre système de chauffage biomasse, qui a été payé entièrement par le G7 », a expliqué David Huot, propriétaire de l'auberge de jeunesse.

« Maintenant, on a une auberge qui est non polluante et qui permet de faire des économies de 4000 à 5000 $ par hiver », a-t-il ajouté.

Grâce à un contrat lucratif lors du G7, David Huot a pu se payer un système de chauffage à la biomasse pour l'auberge de jeunesse de La Malbaie. Photo : Radio-Canada

Toujours en lien avec le G7, le fédéral a pour sa part financé la plantation de 100 000 arbres à travers les réserves de biosphères du pays, dont 85 000 seulement dans celle de Charlevoix.

On estime que 15 000 tonnes de GES seront compensés grâce à ces arbres sur un horizon de 50 ans.

L'organisation du sommet avait par ailleurs mis en place une politique verte durant les activités du G7.

Un programme de réduction des déchets par le plastique avait été mis sur pied sur les sites officiels, notamment.