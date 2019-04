La danse orientale, encore la cible de jugements

La danse orientale, mieux connue sous le nom de danse du ventre ou baladi, est celle que présente la troupe Al Fagr.

Édith-Martine Lapierre a fondé la troupe il y a 5 ans et enseigne la danse orientale depuis plus de 10 ans.

« C'est une danse qui fait un hommage au corps de la femme et à sa féminité et qui porte aussi à accepter son corps. Oui, on l'expose un peu, mais ce n'est pas exposé à outrance », soutient-elle.

Spectacle déplacé au Témiscamingue

Troupe Al Fagr lors du Festival Art'Danse en 2015 Photo : Gracieuseté: Troupe Al Fagr

Al Fagr participera à la soirée orientale 1001 nuits, le 4 mai. L'organisateur de cet événement, Youcef Boukhari, avait réservé la salle au sous-sol de l'église de Ville-Marie. Par contre, il a reçu une lettre de la Fabrique Notre-Dame-du-Rosaire, l'informant de l'annulation du contrat sous prétexte que ce qu'il veut y tenir ne cadre pas avec leurs valeurs.

La vice-présidente de la Fabrique, Huguette Gauvin, dit avoir reçu des plaintes en provenance de paroissiens concernant la tenue de cette soirée dansante. Les membres ont donc recherché des vidéos sur des spectacles 1001 nuits.

Après discussions, Youcef Boukhari pense à une simple maladresse. « C'était surtout sur l'habillement des danseuses orientales et même que la madame qui était présente du conseil d'administration était allée voir sur Youtube », précise-t-il.

Il aurait toutefois souhaité être rencontré avant la prise de décision. « Il était or de question qu'on offense qui que ce soit », déclare Youcef Boukhari.

La soirée orientale 1001 nuits se déroulera finalement à Lorrainville au Centre Richelieu.

Faire connaître la danse

Al Fagr a déjà dansé lors de fêtes des voisins, le Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées et pour des écoles de danse de Rouyn-Noranda et Val-d'Or.

Martine-Édith Lapierre, fondatrice de la troupe de danse orientale Al Fagr Photo : Radio-Canada / Émily Beaudoin-Blais

« Je sais que Sens et Danses font aussi des activités de représentations pour faire connaître la danse, Amos en fait aussi, Nathalie Côté en fait. Je me dis que toutes ensemble on va venir à faire connaître et à faire accepter cette danse-là qui est tellement belle », croit-elle.