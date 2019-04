Une équipe de soccer de Québec en France pour affronter les meilleures formations européennes

Les 12 membres de la formation ont été sélectionnés parmi plusieurs équipes de la région de Québec. Ils portent les couleurs du Dynamo.

Le MiniMondial de soccer d'Orvault est une compétition internationale que l'entraîneur adjoint du Dynamo, compare au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.

« Il y a 2500 personnes sur le site qui se promènent pour regarder les parties. Il y a un commentateur qui commente en direct les matchs. C'est vraiment impressionnant pour les jeunes. On les sentait nerveux en entrée de jeu, mais ils ont très bien répondu », affirme le directeur de l'Association régionale de soccer de la région de Québec et entraîneur adjoint de l'équipe, Philippe Bernard.

Adversité

Les jeunes Québécois ont connu beaucoup d'adversité lors de leur premier match préparatoire mercredi. Ils se sont inclinés 5-0 conte La Mellinet de Nantes, avant de perdre leur deuxième match préparatoire 4-2, jeudi, contre une équipe de Rezé.

Ces résultats ne sont rien en comparaison avec l'expérience que les enfants vont acquérir en participant au tournoi.

« Les jeunes sont venus ici pour une expérience de vie davantage que pour les résultats. On ne parle pas de victoires, on ne parle pas de défaites. On parle vraiment de façons de jouer », explique Philippe Bernard.

Bon début de tournoi

Le Dynamo a bien performé depuis le début officiel du MiniMondial, vendredi. En trois parties, ils ont enregistré un match nul de 0-0, avant de signer une victoire de 4-0, puis de connaître un autre match nul de 1-1 contre une forte équipe parisienne.

Un des objectifs de la formation québécoise est comparer le niveau de jeu U-11 de la région de Québec à celui des meilleures équipes européennes.

« L'objectif, c'est d'affronter les meilleures équipes possibles pour comparer les niveaux de jeu et savoir ce qu'on doit aller chercher chez nos jeunes pour pouvoir hausser notre niveau de jeu », mentionne Philippe Bernard.

Si les parties de samedi se déroulent bien, le Dynamo souhaite ensuite pouvoir affronter dimanche des équipes de renommée internationale comme le Bayern Munich ou Liverpool.