La rivière Ouelle sous surveillance

C'est la rivière Ouelle qui est la plus susceptible de sortir de son lit, selon les coups de sonde lancés par le ministère vendredi, en fin d'après-midi. Toutefois, Hugo Martin est d'avis que la situation est stable.

L'information que nous avons actuellement, c'est que les niveaux demeurent stables. Il y a quand même eu du mouvement de glace, mais on ne parle toujours pas de situation critique , affirme le directeur régional par intérim.

On va toucher du bois. C'est certain qu'on annonce d'autres précipitations ce soir (vendredi) et un temps plus chaud. Mais pour l'instant, aucune conséquence.

Hugo Martin, directeur régional par intérim de la Sécurité civile