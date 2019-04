Chocolat Lamontagne agrandira ses installations de Sherbrooke

C’est l’augmentation de la production de 10 % à 15 % par année qui mène à cet investissement d’un million et demi de dollars.

On a rajouté des équipements, on a modernisé beaucoup , explique le directeur général, Martin Cournoyer. Résultat : l’entreprise a perdu beaucoup d’espace d’entreposage. On devenait de plus en plus étroit. Ça nous prenait de plus en plus de place d’entreposage alors voilà pourquoi on va agrandir de 20 000 pieds carrés.

Les travaux commenceront dès mardi prochain.

De Sherbrooke... jusqu'à la Chine

Présent à Sherbrooke depuis plus de 40 ans, Chocolat Lamontagne se spécialise notamment dans les produits vendus durant des campagnes de financement. Mais l’entreprise n’a pas non plus délaissé le développement de nouveaux marchés.

On a développé des produits en innovation comme tels. On attaque des marchés canadiens et américains. On a commencé à livrer à certains clients au Mexique et on est en train de faire du démarchage pour les marchés européens et chinois , énumère le directeur général.

Une toute nouvelle création de Chocolat Lamontagne: les chocolats Café-Latte. Photo : Radio-Canada / Renée Dumais-Beaudoin

Si Chocolat Lamontagne n’a pas encore livré en Chine, des contrats ont déjà été signés avec des distributions. Les premières livraisons sont prévues à l’automne prochain.