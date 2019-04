Le retour de Bananarama, le groupe de filles des années 80

Fondé en 1981 par trois chanteuses britanniques, Siobhan Fahey, Sara Dallin et Keren Woodward, Bananarama a marqué l’été 1983 avec Cruel Summer. Par la suite, Siobhan Fahey a quitté le groupe en 1988 et a été remplacée par Jacquie O'Sullivan pendant quelques années.

Sara Dallin et Keren Woodward, amies d’enfance, viennent de lancer In Stereo, leur premier album depuis 10 ans. Un style et un son disco semblables à ceux qui ont fait le succès de Bananarama.

Cependant, le duo n’a pas chômé durant toutes ces années et a offert des spectacles lors de plusieurs tournées au Royaume-Uni ou en Australie. En 2017 et 2018, Siobhan Fahey a rejoint le duo pour des concerts. Dans les années 1990 et 2000, Bananarama a aussi sorti plusieurs albums, dont Viva en 2009

Le premier extrait de l’album Stuff Like That a été dévoilé il y a un mois.