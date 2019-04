Fermetures de route en raison des inondations dans l’Est ontarien et en Outaouais

La hausse du niveau des eaux a déjà des effets sur la circulation dans la grande région d'Ottawa et de Gatineau. Des portions de route sont fermées à la circulation.

À l’est d’Ottawa, la route 174 est ainsi fermée dans les deux directions entre la rue Cameron et le chemin Old Montreal sur environ 5 km.

Les autorités ont installé des barricades. Des camions effectuent la livraison de cargaisons de sable. Des bénévoles viendront également donner un coup de main.

Un secteur à éviter

Les automobilistes sont priés d’éviter le secteur. Des agents sont sur place pour diriger la circulation locale et s’assurer que les véhicules suivent le détour.

Les résidents et les bénévoles ont accès au secteur par le chemin Old Montreal Ouest et la route 174.

Horaire des fermetures : vendredi 19 avril de 10 h à 19 h

samedi 20 avril de 8 h à 18 h

dimanche 21 avril de 8 h à 18 h

lundi 22 avril de 8 h à 18 h

En Outaouais

De son côté, la police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais annonce que la route 307 est fermée dans les deux directions, entre le secteur de Saint-Pierre-de-Wakefield et Val-des-Monts. Les automobilistes qui se dirigent vers les zones situées au nord doivent effectuer un détour en empruntant la route 366, l'autoroute 50, la route 309 et le chemin du Pont.

Le chemin d'Eardley est également fermé entre Luskville et Sainte-Cécile-de-Masham à toute circulation.

La route est envahie par l’eau, comme le montre cette vidéo :